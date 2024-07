Una nueva jornada de cara a cara se vivió en ¿Ganar o Servir? este día lunes. Con las nuevas votaciones ya pudimos conocer a la última nominada de la semana tras conocer los votos de todos los participantes de la casa.

Con una jornada más desordenada que de costumbre, finalmente Mariela se convirtió en la última nominada tras recibir 7 votos y se enfrentará al duelo de eliminación con Gala, Botota y Facundo.

Y es que finalmente veremos, tras el sorteo a azar, qué dos participantes se batirán al duelo en la arena para definir al próximo eliminado del reality show.

Le dijo sus verdades a Mateucci

Los malentendidos entre Mariela y Mateucci comenzaron durante el cara a cara. Y es que Mateucci le dio su voto a Mariela y en sus razones dijo que era un voto estratégico y que hace tiempo que la querían votar como equipo.

Mariela no le devolvió con la misma moneda y es que en vez de votarlo a él decidió darle su voto a Daniela, la actual pareja del capitán de Resistencia. Eso sí, durante su voto decidió lanzar todos los dardos al participante, destacando que la brasileña era una sombra de Luis y que él mismo era una sombra de Oriana, logrando el descontento de los tres.

Esto provocó que al final de la votación, cuando se confirmó que Mariela era la nominada con 7 votos, se vio a Mateucci reirse y decir que le retiraba las maletas a Mariela, algo que provocó el enojo de la denominada “Voz del pueblo“.

“Te prohíbo que me dirijas la palabra. Poco hombre. Si me voy de acá, yo no tengo problema, yo no vivo de realitys, pero, en cambio, tú sí. Recuérdalo“, mencionó Mariela en voz alta a Mateucci, algo que hizo reír al argentino una vez más.

