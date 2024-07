El comentarista deportivo Claudio Palma estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde habló en detalle sobre su compleja lucha contra la depresión, revelando los estigmas que ha tenido que enfrentar y como también lo ha afectado laboralmente.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, ambos tuvieron una larga conversación sobre la situación, señalando que ha pasado complejos momentos.

“No es que me levante en el día y me quiera suicidar. El no manejar las emociones es lo más complejo. Y que me pasa permanentemente el luchar. Yo estoy medicado hace mucho tiempo, tomo estabilizadores del ánimo. Soy más depre que maniaco y que viene esa locura en los relatos“.

Claudio Palma y su dura lucha contra la depresión

En el espacio, el comentarista señaló que es una situación compleja. “El no sentirse bien, es sentirse muy bajo de ánimo, muy agotado. Y a mí me carga cuando me dicen ‘tení cara de cansado’.

“Porque seguramente no dormí bien, porque estas cosas de las pastillas de pronto te toman el insomnio y después de un partido me dan las 3 de la mañana y no puedo dormir aún con una pastilla para dormir. Es difícil, es complejo vivir… yo creo sobrellevar este tipo de situaciones”.

Al ser consultado por Julio César sobre si le da ha pasado durante algún partido importante no tener las ganas o la fuerza para narrarlo.

“Mucho, me pasa. Me ha pasado que previo a un partido importante, me acuerdo en Brasil, no recuerdo si con España y no podía dormir, pensando o anticipando, como dijo un doctor: ‘las ocupaciones para ti son preocupaciones'”.

“Y el no dormir, y el querer dormir y el no poder dormir, y despertar cansado y tienes que estar en una transmisión dos horas antes, y lo único que tienes es desgano. Yo creo que toda la gente que sufre de depresión o una bipolaridad, yo creo que es más fuerte que la gente que no sufre estas cosas, es más fuerte porque se tiene que levantar”.

“De 30 días (del mes) yo creo que hay 15 y le pasa a la mayoría, en 15 días no andai bien. Muchas veces llego sin ganas de ir al estadio. Es como levantar el teléfono y digo “sabes no quiero ir, no me siento bien” (…) Y ahí es donde me digo “ya hueó*, vamos”. Es como el payaso del circo, comienza la función y ya debo concentrarme en esto”.

Acerca de su forma de relatar, el comunicador señaló: “El estar cargando de emociones… la gente dice por qué emocionas, porque yo estoy emocionado. Es una virtud que yo te hablo y… mucha gente me dice ‘por dios que ha emocionado’. No se pueden falsear las emociones”.

“Cuando yo me emociono transfiero esa emoción, tiene que ver con lo que vivo diariamente y que no es fácil. No tengo un carácter depresivo, lo primero que te dicen cuando vas al psiquiatra es “¿te quieres matar? ¿Por qué no?, porque tengo hijos, amo la vida”.

“¿Hay bajones?, muchos, ¿decepciones?, demasiadas y de pronto amplificadas como es uno. Pero ahí me levanto”, puntualizó Palma en el espacio.