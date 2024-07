Un nuevo cruce se llevó durante la madrugada de este sábado en Gran Hermano, en donde Michelle, Antonia y Yuyuniz se dijeron de todo tras la fiesta de este viernes.

Todo ocurrió mientras la brasileña estaba conversando en el sótano con Chama y Camila, hablando sobre la actitud de Antonia, quien nominó a Michelle. En ese momento, Yuyuniz irrumpe en la conversación defendiendo a su hija. “Cada una juega como quiere amorcito, usted tiene valores de andar tirando mier… para todos lados”.

Michelle no se quedó callada y le respondió que ella hace lo mismo, enumerándole las situaciones y agregando “¿eso no es tirar mierd…? a mí tampoco me vengas a mentir en la cara, de tal madre, tal hija. Dos mitómanas”. La tensión se apoderó del sótano y la voz de ambas comenzó a elevarse. “Pelaste a todos y te haces amigos de todos. Hay están los valores que le das a tu hija”, continuó la brasilera.

Michelle vs. Yuyuniz y Antonia

“Con mi hija no te metas, tu comete tu veneno (…) así como tienes tu vida, llena de veneno”, replicó Yuyuniz, a lo que Michelle le enrostró: “Te recuerdo tu pasado, quieres que te recuerde tus dichos polémicos y por qué tú estás acá, porque estás entera funada afuera; yo no estoy funada afuera. Ahí está lo que la gente opina de ti”.

En medio de la discusión, Antonia bajó al sótano y emplazó a ex Mundos Opuestos a los gritos. “¿Oye qué te pasa?”, tú no me preguntaste nunca directamente si te había votado. Si me preguntas directamente yo te dijo”, mientras que Michelle le señaló que eso si ocurrió y que ella lo negó. “Te hiciste la mosca muerta”.

Por su parte, Antonia continuaba discutiendo con Michelle y señalando que eso nunca ocurrió, mientras los compañeros trataban de calmarla, pero lejos de ocurrir la situación continuó escalando.

“Estás loca, estás enferma”, grito la hija de Yuyuniz, mientras que Carvalho replicó: “Tú estás loca y aburrida más encima. Me estuviste pelando toda la semana, loca”.

“Mentirosa tú, estúpida, fea cul…, me la paso por le pic…”, lanzó Antonia tras salir del sótano.

Revisa el momento a continuación