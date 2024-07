Un inesperado choque entre tres de las jugadoras famosas de Gran Hermano se tomó el más reciente episodio del reality, en donde Michelle Carvalho, Alexandra “Chama” Méndez y Carlyn Romero, tuvieron un fuerte cruce debido a una plata, lo que provocó incluso que la ex Top Chef decidiera cambiarse de pieza.

El conflicto se originó luego de que Carlyn llevó una planta a su pieza, en donde fue enfrentada por Michelle y Chama sobre los cuidados de ella, en donde le recalcaron que la planta moriría si quedaba en la pieza.

Al ser consultada por el fuerte cruce en el en vivo con Diana Bolocco, la ex Mundos Opuestos comentó: “La planta está feísima, amarilla, quemada y seca, no es una planta que está viva, hermosa disfrutando en su habitad”.

La molestia de Michelle con Carlyn

Asimismo, agregó frente a sus compañeros: “No sé si por estar inmune o no, quiso pegarse el primer show de la semana y hacer un conflicto por planta, porque nadie le faltó el respeto, nadie le habló de mala forma. Se quiso pegar el primer show de la semana y es válido, pero a mí no me parece que esa planta está fea, esa planta debería estar afuera”.

“¿Te quisiste pegar el show de la semana?”, preguntó Diana, a lo que Carlyn responde que no encuentra que fue un ‘show’.

“No lo digo yo, lo dice la historia, las plantas son seres vivos y a mí me gusta dormir con plantas en el interior, por eso desde un principio lo pedí. Tiene dos días recién la planta adentro. Una planta no va a cambiar de esa forma en dos días, así fue como la agarre desde afuera y le estoy dando el cuidado”.

Tras el conflicto entre ambas, Michelle decidió cambiarse de habitación. “Decidí sacar la planta y mudarme de cuarto”, comenzó explicando.

“Yo soy una persona que no me gustan las palabras negativas, las palabras que denostar, me fui del cuarto porque no me sentía bienvenida, no sé si le caigo bien a las chicas, eso no es de mi incumbencia, pero me fui del cuarto porque no me sentía cómoda”.

Revisa el registro a continuación