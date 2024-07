"No es la primera vez": Michelle y Camila Andrade tienen tenso cruce en Gran Hermano

Gran Hermano Chile vivió uno de sus momentos más polémicos de su transmisión en estas últimas horas. Y es que Camila Andrade finalmente conversó con las mujeres de su equipo sobre lo pasado con Francisco Kaminski y Carla Jara.

Las participantes decidieron conversar en la pieza tras ganar la competencia por equipos. Aquí fue que se vivió un conflicto entre Camila y Michelle, ya que al conversar sobre su nueva relación.

Le dijo de todo

Al estar todas en la pieza es que decidieron conversar sobre el asunto de lo que pasó con Camila. Aquí todas reflexionaron e incluso mostraron apoyo a la ex Miss Chile.

Eso sí, desde un inicio Michelle Carvalho no se mostró tan comprensiva con Cami. Esto porque desde un momento criticó lo sucedido con ellos como dos personas públicas.

Incluso, le mencionó a Camila que sentía que Kaminski le mintió con decirle que quería divorciarse, mientras que no hacía eso y seguía con su relación con Carla Jara.

La ex Miss Chile incluso terminó en lágrimas por la situación vivida y todo el ataque que recibió en redes sociales por lo acontecido y estar en la polémica misma, mientras se encuentra perdidamente enamorada.

La situación fue altamente comentada en redes sociales y aún más al ver que Michelle continuaba aconsejando a Camila por la situación, aunque todo explotó luego de que la modelo le mencionara que esta no era la primera vez.

“Porque también uno, lo que no sabe si es verdad o no y también de hecho en cualquier momento me podría haber acercado y preguntado y es cómo que dicen que tampoco es la primera vez ¿cachai? que como que hubo una con una persona específica, que hubo una segunda y que ya sería la tercera vez ¿cachai?“, le mencionó mientras Andrade solo la miraba.

Camila aprovechó rápidamente de aclarar el asunto y le mencionó con la voz un poco más alta que finalmente esas situaciones no fueron verdad.

“Yo te quiero aclarar que esto no es real, quiero aclarar…“, mencionó antes de ir a comerciales de DGO.

Revisa el momento con el discurso de Michelle

La conversación después se fue, por otro lado, ya que Camila contó un poco sobre su entrevista con Cecilia Gutiérrez y como se sintió en ese momento. Pero finalmente, la transmisión se fue al ojo de Gran Hermano otra vez.