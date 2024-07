Gran Hermano regresó a la pantalla con su esperada segunda temporada, en donde los 22 jugadores que componen este nuevo ciclo ya ingresaron a la “casa más famosa del mundo”.

Por lo mismo, los televidentes no quieren perderse ningún segundo del programa de competencia que en esta oportunidad se dividirá entre famosos y no famosos, en donde en uno de sus principales cambios con respecto a su primera temporada, se encuentra la transmisión, en donde las 24 horas ya no estarán disponibles a través de Pluto TV, sino que en DGO.

¿Cómo ver Gran Hermano las 24 horas?

Entre las novedades de esta nueva temporada se incluye una alianza de CHV con DirecTV, a través de la plataforma de streaming DGO. Los clientes del servicio satelital de DirectTV tendrán acceso a contenido adicional y cámaras exclusivas que les permitirán vivir la experiencia como “directores”. Podrán elegir qué historia seguir en la casa usando el control remoto o su celular, a través de un mosaico interactivo.

Para esto, habrá un canal exclusivo que emitirá de manera continua la nueva temporada: 60 cámaras transmitirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, cubriendo toda la apasionante competencia desde el principio hasta el final. Sin embargo, también es posible que se interrumpa la transmisión en algunos momentos, como ocurrió en la primera entrega.

Para poder subscribirte solamente tienes que ingresar a directvgo.com y escoger el plan que más te acomode. Luego ingresar tus datos y el método de pago que prefieras. Aunque, de manera especial, DGO transmitirá los primeros 50 días de reality gratis.

¿Cuáles son los planes de DGO?

DGO cuenta con diferentes planes, el primero es el “Plan 3 meses”, que tiene un costo de $12.500 por mes y quienes se subscriban podrán disfrutar 3 meses de DGO Full, TV en vivo y On demand.

El plan señala que tiene el precio congelado por 3 meses, promoción por pago anticipado. Este plan incluye Conmebol Sudamericana y Conmebol Copa América USA 2024

También incluye más de 100 canales en vivo, más de 10.000 contenidos On Demand, acceso a DSports, canal exclusivo de deportes, 4 reproducciones simultáneas, shows en vivo, deportes y noticias.

Plan Full

Tiene un costo de $15.799 por mes. Este plan incluye Conmebol Sudamericana y Conmebol Copa América USA 2024.

Cuenta con:

TV en vivo y On Demand en un solo lugar, además de más de 100 canales en vivo, más de 10.000 contenidos On Demand, acceso a DSports, canal exclusivo de deportes, 4 reproducciones simultáneas, shows en vivo, deportes y noticias.

Plan Lite

Tiene un costo de $7.999 por mes. Este plan no incluye Conmebol Copa América USA 2024.

Incluye señales de deporte de DirecTV, más de 20 canales, contenidos On Demand, shows, deportes y noticias. Solo permite reproducción en un solo dispositivo.