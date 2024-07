Gran Hermano regresó a la pantalla con su esperada segunda temporada, en donde inmediatamente comenzó con polémica al confirmar el ingreso de Sebastián Ramírez, quien rápidamente marcó terreno en la casa. Y en una conversación con Michelle Carvalho, el conocido chico reality, le reveló cuál de sus nuevas compañeras le llama más la atención.

En este nuevo ciclo, los participantes se dividirán en equipos y competirán semanalmente para ver en que lado de la casa hospedarán. Una parte tendrá comodidades, mientras que la otra será el sótano.

Además, a diferencia de la primera entrega, los jugadores se componen entre famosos y desconocidos.

La confesión de Sebastián

En medio de una conversación con la ex Mundos Opuestos, el chico reality le pidió que le diera su opinión sincera sobre sus nuevas compañeras.

“¿Con la Chama puedo tener posibilidad? ¿No?. Me gustó la Carlyn, la Chama, la Dani, la Kari, la Cami, la suegra (Yuyuniz Navas), la hija de la suegra (Antonia Casanova), ya. Todas, con quién tengo posibilidad según tú. No me tires para abajo con nadie Carvalho, porque tú eres pesada conmigo”.

“Nunca me tires para abajo, hermanita por favor te lo pido. Tú estás en la otra pieza, me encantó la Carlyn y me encantó la hija de la suegra”, a lo que Michelle le responde: “Estás muy viejo para ella, casi 40 versus 20, 20 años más”, en ese momento Sebastián mostró sus abdominales y ambos se pusieron a reír.

Mira el momento a continuación

El incómodo momento entre Seba y Camila Andrade

Tras la llegada de todos los jugadores, Seba se acercó a la conductora para hablar. “Estamos funados, no te juzgo para nada, yo también soy culi”, a lo que Camila le señala “yo no soy eso”, mientras que Seba siguió elaborando. “Yo también soy así, yo también me he metido en relaciones sin querer po. Yo no me voy a hacer el weo”.

“Escúchame, hay que admitir cosas, pero también hay que saber bien la historia”, comentó la Camila, mientras Seba insistía: “Somos los funados”.