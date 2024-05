Podemos Hablar estrenó un nuevo capítulo en donde participó Francisco Kaminski quien entregó detalles de su bullado quiebre con Carla Jara, en donde se acusó una infidelidad con Camila Andrade.

Al comenzar el espacio, Julio César Rodríguez le preguntó directamente al animador si estaba en una relación con Andrade, a lo que respondió que “sí“.

Las revelaciones de Kaminski

El animador del espacio le preguntó sobre qué siente al ser hoy “el hombre más funado de Chile”. “Doloroso, injusto, siento que es como cargar con un muerto que no has matado. Si bien cometí errores, siento yo que no hice las cosas correctamente, no he matado a nadie, no estoy acusado de ningún delito. Simplemente, obedecí a mis sentimientos, trate de ser lo más sincero posible”.

Asimismo agregó que lo más doloroso de todo a sido la distancia con su hijo Mariano, señalando que le ha pedido ayuda a Carla para que ambos puedan volver a acercarse en donde no ha obtenido la respuesta que esperaba. “Siento que hablamos diferentes idiomas”.

“Ahi es donde yo no entiendo, no empatizo. Porque yo logro diferenciar nuestro problema, con el problema con nuestro hijo”, agregando que él la emplaza de la misma forma que ella lo hacía. “Es el principal dolor que cargo”.

El animador desmintió a su ex pareja acerca del quiebre, quien acusó que fue por una tercera persona. “No hubo infidelidad, no le fui infiel de acto a mi señora. Si, cometí un error en entrar en un juego del jajaja, en un coqueteo con una compañera de trabajo”.

“Insisto, aquí no hay terceras personas involucradas. Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y eso también siento que es un cargo injustamente, súper duro. Ella también se merece unas disculpas, yo también la metí en este tema”, expresó.

“Con Camila tuvimos una química que se fue desarrollando con el tiempo en el trabajo y la gente fue confundiendo la buena onda que teníamos y nosotros también de cierta manera”.

Señalando que él cometió el error de no transparentar esos sentimientos con Carla, sin embargo, tampoco le dio mayor importancia inicialmente. “Tampoco sentía que era algo tan trascendental para terminar un matrimonio de 11 años en su comienzo”.

Asimismo, agregó que su error fue dejar pasar el tiempo en donde sus sentimientos crecieron. Sobre el polémico beso en el Festival de Puente Alto, Kaminski señaló que fue un error porque en ese momento ya tuvo que haber terminado su relación con Carla.

