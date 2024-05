Kaminski se sincera tras polémica separación de Carla Jara: "Mi hijo no me habla"

Finalmente esta noche se estrenará el capítulo de Podemos Hablar en donde el animador Francisco Kaminski, quien ha estado al centro de la polémica estas últimas semanas tras su bullada separación de Carla Jara, entregará su versión de los hechos, luego de que se reveló que el quiebre se habría producido por una infidelidad con su compañera de programa Camila Andrade.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, Kaminski se sincerará sobre todo lo que ha pasado estos últimos días, además de referirse a las declaraciones de la ex Mekano, quien hace dos semanas, estuvo presente en el mismo programa, para hablar del quiebre de la pareja.

Las confesiones de Francisco Kaminski

Sobre la acusación de infidelidad por parte de Carla Jara, quien aseguró que encontró mensajes comprometedores entre él y Andrade durante un viaje a Brasil, el señaló que “los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera, el compromiso era mío y de la Carla y nosotros obviamente que una de ambas partes no estaba bien, por algo se fija en otra persona, no es por alguien”.

Luego agregó: “Nosotros igual si no hubiese estado Camila, igual hubiésemos terminado, no en estas circunstancias claramente”. El animador confesó que lo más doloroso de lo ocurrido a sido el alejamiento con su hijo.

“Lo más doloroso que me ha pasado, Julio, es que hoy mi hijo no me habla”, agregando: “Es un niño de 9, 10 años… tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables, Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido”.

Kaminski agregó que el menor lo emplaza debido a lo que ve en redes sociales. “Como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas”.

“No sé por qué me llama mucho la atención que repita palabras, que son igual a las que me repite ella. Me emplaza igual como me emplazaba ella en su momento”, expresó.

“De cierta manera creo que todo esto (…) día a día es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él”, añadió en el espacio.