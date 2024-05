Aseguran que la ex Mekano actuaría si su ex miente en el espacio.

Una de las polémicas más grandes de la farándula nacional está lejos de terminar. Esto porque Chilevisión confirmó que Francisco Kaminski estará presente en Podemos Hablar para entregar su versión del comentado quiebre con Carla Jara, quien estuvo en el mismo programa hace dos semanas, el cual se habría provocado por una tercera persona, la comunicadora Camila Andrade.

Pero eso no sería todo, ya que luego de que reveló el día en que se emitirá el capítulo del animador (domingo 5 de mayo), aseguraron en un medio de farándula que la ex Mekano estaría dispuesta a publicar pruebas para desmentir cualquier mentira que podría decir su ex pareja.

¿Qué pruebas tendría Carla Jara?

En el programa Que te lo digo, el periodista Sergio Rojas señaló que todo dependerá de lo que señale en la entrevista.

“Lo que diga hoy Francisco podría ser su condena televisiva. Carla Jara está esperando la entrevista que se va a grabar hoy, para ver si exhibe pruebas, audios y mensajes que terminarían por sepultar la carrera televisiva de Kaminski”.

Agregando que “Carla Jara estaría esperando esta entrevista, porque me indican desde el círculo cercano de Carla Jara que ella tendría audios y grabaciones de hace un par de semanas, de Francisco bien fuera de sí, por teléfono”.

Rojas reveló que el animador los habría llamado, “y, luego de tener una conversación bien álgida con uno de los miembros de la familia, entiendo que Kaminski se habría salido un poco de sus cabales y habría tenido palabras ofensivas hacia su núcleo familiar”.

Por esta razón, la también autora “decide grabarlo y esto es algo que Francisco no sabe, que ahora se está enterando. Carla lo tiene grabado, entonces si Francisco miente, va a exhibir públicamente unos mensajes que podrían sepultar para siempre la imagen de Francisco Kaminski”.

El periodista agregó que están muy enojados con Kaminski, por toda la situación. “Es una rabia contra Francisco, porque lo que sienten ellos es que Francisco les cagó la vida. Así se lo hicieron saber y Francisco ha reaccionado de forma bastante eufórica y poco prudente, y eso es lo que la Carla tiene grabado”.