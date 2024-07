Gran Hermano Chile 2 da bastante contenido en su transmisión en vivo las 24 horas. Y es que los participantes dan buen contenido dentro de la casa tanto en la parte principal con privilegios como también en el Sótano.

Y es que todos los participantes han tenido tiempo de conocerse un poco y así han ido generando vínculos dentro de la casa. De hecho, el grupo del Sótano, denominado Mata Fama, es un equipo bastante unido y al parecer ya encontraron a su primer enemigo.

Pedro Astorga tiene cruce con Diego

Durante esta mañana Pedro Astorga tuvo un encontrón con Diego Bazaes, el cantante urbano. Y es que según lo que se pudo ver en el en vivo, el primo de Pangal se enojó al ser despertado por el joven que se metió a la pieza de los hombres.

Y es que todo se habría dado debido a que Diego se metió a la pieza a buscar ropa, algo que enojo a Pedro y que se lo hizo saber al participante. Y es que en todo momento, Pedro le mencionó que solo podían llevar la ropa de la bolsa que les pasó Gran Hermano.

“¿Y pa qué entra? ¿Pa cambiar los micrófonos? Oye si no podi entrar a nuestra pieza ¿Según quién? Según las reglas po hueón. O sea pero no a buscarte ropa po. No po, es lo que tení ahí po (…) Pero sí eso dijeron, teni que llevar tu bolsita con las cosas po hueón, no podí sacar del closet“, mencionó a Diego.

“Bueno, pero si entraí también igual tení que ser respetuoso po hueón“, agregó.

Revisa el momento de Pedro con Diego

Gracias a esta situación, Diego le contó posteriormente todo a su equipo en el Sótano y finalmente todos se enojaron con Pedro y empatizaron por el cantante. Y es que a algunos participantes no les cae muy bien el primo de Pangal, ya que no les gusta su actitud.