La ex Miss Mundo entregó buenas palabras para el polémico chico reality.

Una de las participantes que más llama la atención de Gran Hermano Chile es Camila Andrade. La polémica participante llegó a la casa más famosa del mundo para darse a conocer ante los chilenos, esto luego de todo lo sucedido con Francisco Kaminski y Carla Jara.

Junto con ella uno de los personajes de los que más se habla es Sebastián Ramírez y es que el chico reality es uno de los más odiados dentro de la casa debido a su actitud y también por su participación en la edición anterior del reality.

Camila alaba a Sebastián

En una de las transmisiones en vivo del programa mediante DGO los usuarios que ven constantemente el programa dieron cuenta de una situación que hizo reír a más de alguno.

Y es que en una conversación con Camila Power, la ex Miss Mundo señaló que encontraba a Tatán Ramírez encantador y divertido. Esto claramente llamó la atención de los usuarios, quienes empezaron a molestar a Francisco Kaminski.

“Mira con Sebastián ha sido un descubrimiento pa mi. Ha sido un descubrimiento heavy (…) Porque yo no venía con ninguna mala disposición para nadie, para absolutamente nadie y como que siento que me da risa, es que es divertido, me parece divertido… Y él sabe po, es encantador. Encanta“, mencionó Camila Andrade.

“Es que eso es po. Eso le pasó en el reality pasado. Qué claro po se ganaba a la casa y todo porque era un simpático culiao, pero se estaba haciendo bolsa a la mina con la que estaba ¿cachai?“, le respondió Camila Power.

De esta conversación no pudimos saber más y es que después de este comentario es que la transmisión se cortó y lo mandaron directamente al ojo de Gran Hermano, molestando a los televidentes.

Revisa los dichos de Camila sobre Seba Ramírez