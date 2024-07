Gran Hermano regresó con todo en su segunda temporada, en donde a diferencia de la primera entrega, se dividirá entre rostros conocidos y desconocidos, siendo uno de ellos la modelo Michelle Carvalho, quien a tan solo pocas horas de ingresar al encierro, ya ha generado bastante contenido.

Esto porque como era de esperarse, la brasileña que ha participado en programas como Amor a Prueba, Pareja Perfecta y Mundos Opuestos, no tiene pelos en la lengua y ha expresado directamente lo que piensa, como por ejemplo, lo que opina de la nueva relación de Camila Andrade y Francisco Kaminski, en donde arremetió con todo contra ellos.

Recordemos que Camila y Kaminski han estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas, puesto que la ex Calle 7 fue acusada de ser una de las causantes del quiebre del matrimonio entre el animador y Carla Jara.

Michelle Carvalho se lanza contra Kamisnki

En conversación con la Chama, la brasilera le explicaba a la ex Tierra Brava los motivos de su molestia con Camila Andrade. “Si de verdad lo quiere limpiar (su nombre), hue… de ella, me importa un pic…, pero me estresa”.

“Porque si habláramos de un hombre rico, hermoso, millonario, que “ay, dios mío, voy a perder a mi Romeo”, hueona, estamos hablando de un pobre, feo, que está debiendo plata a miles de personas, le debe más de 100 mil dólares a la ex mujer”.

“Es un hombre que miras y cruzas la calle de miedo, ¿cachai?, entonces eso me estresa. ¿Cómo una mina bonita, inteligente, exitosa, trabajando, se haya fijado en un hue… tan feo? Y destruir todo lo que construyo por un hue… tan feo.

“Puede ser que si esté enamorada como dice ella”, agregó la Chama, mientras que Michelle replicó: “Yo creo, no sé si la gente me va a crucificar o no, pero lo que pasó fue tan fuerte, tan mier… que yo no doy seis meses a eso”.

“Ella vino acá a ganar su platita, está bien, todos estamos en lo mismo, pero yo estoy segura de que eso o termina aquí con ella a dentro o que no va a durar más de seis meses, porque es insostenible. Solo lo sostuvo para entrar acá, generar el contenido, hablar del tema, porque todos quieren saber”, puntualizó.

Revisa el momento a continuación