Camila Andrade fue la primera confirmada para participar de Gran Hermano Chile. La comunicadora fue anunciada la jornada del día jueves 4 de julio en el matinal Contigo en la Mañana y causó revuelo su llegada al reality show.

La polémica participante se internará en la casa más famosa del mundo con 9 famosos más y 10 participantes totalmente desconocidos para el público chileno.

Su relación con Kamiski

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, la ex Miss Mundo Chile habló sobre su reciente llegada al reality más famoso del mundo y también sobre su relación con Francisco Kamiski.

Y es que la relación que tienen ambos fue el gran detonante de la polémica con Carla Jara y el quiebre de su matrimonio con Kaminski.

Sobre su relación con el comunicador, la misma Camila Andrade reveló que ambos se encuentran enamorados y que no planean para nada terminar su relación, ahora que se confirmó su ingreso a Gran Hermano.

“Entro en pareja, estoy en una relación amorosa actual que va a permanecer y esa es la decisión que ambos tomamos“, mencionó.

“Él me apoya al 100%. Apoya mis decisiones, mis pasos personales y laborales. Eso para mí es superimportante. Cuando tienes el respaldo de tu pareja, tu familia y amistades, enfrentas con más tranquilidad el desafío“, agregó sobre la opinión de Kaminski sobre su ingreso al reality.

“Me siento enamorada y muy feliz“, agregó sobre cómo se siente con Kaminski, asimismo mencionó que sentía que la relación soporta un reality. “Si hoy día nos sentimos superseguros. No hay otro escenario“.

Andrade también reveló que si se da la oportunidad de contar su versión de los hechos en Gran Hermano lo va a hacer, ya que es inevitable que salga el tema.

“Si me nace hablar y si alguien me pregunta de buena manera y me siento cómoda, no veo lo malo en contar como lo viví y cómo pasaron las cosas“, mencionó.