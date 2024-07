Una de las participantes más polémicas en ser anunciadas como primera participante de Gran Hermano Chile 2 es Camila Andrade. Y es que la ex Miss Mundo Chile se rumoreaba hace tiempo como posible participante.

Gracias a esto es que recibió bastantes malos comentarios en redes sociales y con su confirmación ya se dice que podría convertirse en la primera eliminada del espacio si es que se va a placa.

Enfrenta las críticas

Tras el anuncio de su llegada a Gran Hermano es que el diario Las Últimas Noticias decidió entrevistar a la modelo y ex rostro de La Red. Aquí le preguntaron sobre esta experiencia y también sobre la gran polémica con Kaminski.

Sobre las críticas y posiblemente ser eliminada la primera semana, la misma modelo destacó que no tiene nada que perder con esta experiencia.

“Es difícil percibir a una persona en siete días, saber lo que piensa y siente, conocer la otra verdad de la historia. No tengo nada que perder, ¿qué más dardos podría recibir?“, mencionó.

“Mi intención no es ir a limpiar mi imagen, ni tampoco voy a ser la persona conflictiva ni la villana, a no ser que mis compañeros me quieran poner en ese puesto. Simplemente, voy a ser como soy. Si mi personalidad, mi comportamiento de frentón no les simpatiza o no cae bien, perfecto. Pero si existe el otro lado de la balanza, bienvenido sea“, agregó.

Sobre lo que la motivó a ingresar a Gran Hermano, destacó que todo esto fue para tener la chance de que la gente pudiera conocerla mejor y hacerse una opinión de ella tras la polémica.

Asimismo, también mencionó su relación con Kaminski, destacando que él la apoya en todo. Aquí reveló que no planean terminar antes de su ingreso y que se encuentran bastante enamorados, con bastante seguridad en la relación que formaron.