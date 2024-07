Durante esta mañana en Contigo en la Mañana de CHV, Diana Bolocco, reveló detalles de la nueva edición de Gran Hermano Chile. En concreto, la animadora del reality reveló los dos primeros nombres de los participantes que se sumarán al programa.

La primera confirmada, que resultó ser una conocida famosa en la farándula chilena, fue Camila Andrade. La ex Miss Mundo Chile viene más que dispuesta a limpiar su imagen en el reality show más famoso del mundo.

Junto con esto también se reveló al segundo participante y primer “desconocido” del reality show.

¿Quién es Patricio Esteffan?

Patricio Esteffan es el primer participante desconocido que dio a conocer CHV durante esta mañana en el matinal. De 42 años, Esteffan es soltero y tiene dos hijos. De profesión periodista y también empresario deportivo, estando ligado al mundo del pádel en nuestro país.

Según lo revelado en su descripción en CHV, es amante de los viajes y también de la buena vida. Y es que conoce más de 69 países. Según lo que el mismo mencionó en su entrevista, se considera una persona bastante competitiva y muy fuerte de cabeza.

Asimismo, las cosas que le molestarían en su paso por Gran Hermano serían ver injusticia y abuso de poder.

Eso no es todo, ya que también ha revelado que le gusta la vida nocturna, ya que le gusta salir a carretear, pero no cae en los vicios, ya que no toma ni fuma. Además, es una persona de muchos amigos, pero sabe diferenciar cuando la gente se le acerca por conveniencia.

Según él mismo mencionó, una de sus grandes debilidades es que es bastante sensible con las mujeres, transformándose en una debilidad.

Si bien es un desconocido para la mayoría de los chilenos, lo cierto es que Patricio se ha hecho una carrera de influencer en redes sociales, teniendo en su cuenta de Instagram @PatricioEsteffan un poco más de 30 mil seguidores.