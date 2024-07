Antonia Casanova habla de la compleja relación con Álvaro, su padre: "No paga pensión"

Gran Hermano estrenó un nuevo y emotivo capítulo este lunes en donde los participantes entregaron detalles de su vida personal en donde Antonia Casanova entregó detalles de su compleja relación con Álvaro, su padre.

Durante una actividad en donde los participantes debieron compartir algo personal, la hija de Yuyuniz Navas, quien también ingresó a la nueva temporada de “La Casa más famosa del mundo”, retrató la última vez que vio a su progenitor.

La dura relación de Antonio y su padre

“Fui a carretear al after de mi papá” leyó Yuyuniz en la actividad en donde los jugadores debieron escribir situaciones personales y después pasar a explicarlas frente a sus compañeros.

Al pasar adelante, la joven explicó: “Estábamos carreteando con unos amigos y de repente un cabro dice ‘oye no, está malo este carrete. Vámonos a un after en tal parte’ y todos ‘Sí, sí, ya vamos’, no sé qué. ‘No, es la casa de tu papá’ ”.

“Yo no tengo relación con mi papá, lo conozco de la tele, es medio famosillo, pero no hay relación y no paga pensión”, agregó, señalando que decidió ir al lugar. “Habían mil autos y entramos y él estaba ahí en la entrada, cobrando la plata, 30 lucas para entrar a una cuestión así cerrada con música adentro y yo así ‘cómo qué hacemos ahora’“

“Lo ví mucho más viejo porque no lo veía desde que yo tenía 7 años. Entonces, heavy igual verlo como mucha más arrugas, para la cag… igual, así como mal“, agregó.

La joven retrató que al momento de irse junto a sus amigos, se cruzó con su padre. “Él me vio por el vidrio y yo lo vi, fue heavy igual”, comentó que se sintió mal por él.

“El tema de mi papá lo tengo superado, pero fue heavy verlo en eso, como que tenga que hacer eso para vivir con ese tipo de gente. Porque está bien hacer una fiesta en tu casa, pero en esa situación, lo que era, no me gustó (…) Me dio pena por él, que esté así”, puntualizó.

¿Quién es Álvaro Casanova?

El padre de Antonia es un recordado modelo que tuvo diversas participaciones en televisión durante el comienzo de los 2000s. Tuvo una relación con la actriz Yuyuniz Navas de la cual nació la única hija de la pareja, Antonia.