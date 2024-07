Esta semana la segunda temporada de Gran Hermano reveló a su primera eliminada de la competencia en donde Daniela Bravo, relacionadora pública e influencer, debió abandonar la “casa más famosa del mundo”.

En este nuevo ciclo, el espacio de telerrealidad está compuesto por personas famosas y desconocidas, quienes se dividirán en equipos para ver en que lado de la casa estarán, dando origen a fuertes cruces entre los denominados “Mata Fama” y “Team Black”.

En conversación con RedCarpet, la joven entregó detalles de su paso por el programa de telerrealidad y se refirió a la relación con sus compañeros de encierro.

Daniela Bravo sobre Michelle

La influencer entregó su “voto legado” a la brasileña, y al ser consultada sobre si al salir del encierro cambió de opinión, la joven señaló que no, que mantiene su decisión. “Por las mismas razones, yo no tuve afinidad con ella, no me gustaron muchas cosas en la convivencia, que no sé si se habrán mostrado o no”.

“Los del sótano (Team Mata Fama) estamos en busca de una oportunidad y yo vi que había muchas más ganas de estar ahí“.

“Todos teníamos muchas ganas, estábamos todos en busca de una oportunidad, nos jugamos por esa oportunidad y creo que del otro lado (Team Black) no había tanta necesidad, entonces había actitudes en la convivencia o cosas que no me parecieron”, explicó.

Su paso por Gran Hermano

Al ser consultada sobre lo que se lleva de esta experiencia, Daniela comentó: “Muy positivo, me encantó. Muchos sentimientos encontrados, en las condiciones que estuve fue muy difícil, pero conocí gente muy linda también y apoyo, y la verdad fue duro mentalmente, muy duro”.

Sobre cómo se toma su eliminación y si esperaba salir del espacio tan pronto, Daniela señaló: “Desde el minuto que yo pise la casa sentí un poquito de mala onda, por parte de algunas personas, pero no me lo tomo mal porque en una semana uno no alcanza a conocer a las personas y sé que esa eliminación fue a base a prejuicios o descarte”.

