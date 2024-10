La Geisha habló sobre el ex futbolista en el programa de Chilevisión, "Podemos Hablar". Además, le tiró la oreja a Daniela Aránguiz.

Período polémico en la vida de Jorge Valdivia. El ex futbolista fue detenido en la madrugada del martes pasado por Carabineros, luego de una denuncia por abuso sexual en su contra. La Cárcel de Rancagua es, actualmente, su lugar para pernoctar y vivir.

Esto, tras la resolución de la Jueza Andrea Contreras, quien decidió que el mundialista en Brasil 2014 pasara la investigación del delito tras las rejas.

En el módulo 86 de la cárcel de Rancagua, actualmente, Jorge Valdivia comparte con otros detenidos investigados por casos de índole sexual.

Sin duda, este ha sido el tema de la semana. El ex de Maite Orsini y Daniela Aránguiz ha sido objeto de múltiples análisis y son varios los que se han sentado frente a las cámaras a opinar sobre su caso. Una de ellas, Anita Alvarado.

Anita Alvarado habla de Jorge Valdivia

Fue en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión que Anita Alvarado se refirió al tema de Jorge Valdivia. La Geisha, enemiga declarada de Daniela Aránguiz, luego de que el Mago mantuviese una relación con su hija Angie cuando esta era menor de edad, no se guardó nada.

“Yo lo pude haber denunciado hace muchos años. Por que mi hija era menor de edad”, aseguró Anita Alvarado, quien se lamentó de haber defendido una familia ajena en vez de la propia.

“Ellos se creen los dueños del mundo cuando están en la palestra y hacen lo que quieren, pero ahora están saliendo las cosas a la luz. Tarde o temprano uno tiene que pagar”, enfatizó la Geisha, quien le mandó un mensaje a Daniela Aránguiz.

“¿Qué me gustaría que pasara? Si es que fuera culpable, porque a nadie le consta, me encantaría ver a la Aránguiz haciendo la cola con la bolsita de mercadería. Sería una hipócrita con patas si no lo dijera. Además ella estaba hablando de que mi marido estaba preso, y ella se jactaba”, cerró.