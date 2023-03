"No la he visto y no la quiero ver": Trolean a Antonia Larraín por comentario sobre Brendan Fraser y The Whale

Anto Larraín se volvió tendencia en redes sociales luego de que diera su opinión respecto a The Whale (La Ballena), la película por la cual Brendan Fraser acaba de llevarse la estatuilla de Mejor Actor en los premios Oscar.

En la cinta, el actor interpreta a un profesor con obesidad mórbida que busca reencontrarse con su hija adolescente Ellie (Sadie Sink). Al ser consultada sobre qué le parece la película y la representación de las personas con obesidad, la activista e influencer entregó su opinión en su cuenta de Instagram.

"No la he visto y no la quiero ver, me basta con los review que han hecho otras activistas al respecto. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, fueron sus palabras.

“Sobre las personas gordas… no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuit, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos…mmm, no”.

Estos comentarios generaron distintas reacciones en redes sociales, convirtiéndose en uno de los trending topics de Twitter.

Revisa alguna de las reacciones a continuació

La respuesta de Anto Larraín

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó distintos videos en donde se refería a los comentarios que ha recibido recientemente, la mayoría de ellos negativos, producto de su comentario frente a la cinta.

"Les voy a decir una sola cosa, acaso ustedes nunca han tomado en cuenta la recomendación o la opinión de sus amigues antes de ver una película o de ir a un restaurante o de comprarle a una marca, bueno, eso es lo que hice yo".

"Tengo todo el derecho a no querer ver una película, tengo todo el derecho. Yo no hice un review, no la vi, no la quiero ver, di mi opinión del porqué no quería ir a ver. Yo no dije, 'oye la película, es malísima, porque todo lo que dice la película es malísimo, las actuaciones son malísimas', no, solo dije mis razones por las cuales no la quiero ir a ver.

Asímismo, agregó que "¿Por qué no nos podemos cuestionar un poquito? Darle la vuelta y decir 'sí, en volada podrían haber usado un actor gordo, ¿o no?.

"No lo encuentro tan difícil de entender y se pusieron bélicos con la huevada y me postean en sus páginas de memes, porque digo que no quiero ver una película. Qué onda la cantidad de tiempo libre que tienen".