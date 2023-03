El pasado domingo se realizó la ceremonia de los Premios Oscar, y en esta versión Brendan Fraser logró llevarse la estatuilla dorada a mejor actor por su papel en The Whale (La Ballena) dónde interpreta a Charlie, un profesor universitario con obesidad severa. Debido a esta película Antonia Larraín se volvió tendencia en las redes sociales luego de dar su opinión sobre la película ganadora de un Oscar que aborda una de las epidemias más graves del mundo, la obesidad.

¿Por qué Anto Larraín cerró su cuenta de Instagram?

Anto Larraín mentiene su cuenta de Instagram cerrada luego de comentar sobre la película The Whale, cabe destacar que la activista y modelo curvy a lo largo de su carrera como influencer a abordado la aceptación de los cuerpos, de hecho en el año 2020 realizó el primer “BodyPosiTour”, una gira por varias playas chilenas para generar espacios seguros, libre de discriminación y prejuicios contra los cuerpos.

Larraín comentó sobre la película lo siguiente: "No la he visto y no la quiero ver, me basta con los review que han hecho otras activistas al respecto. Parece que es muy re victimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”. Además señaló que “sobre las personas gordas… no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuit, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos…mmm, no”.

Tras estos dichos de la influencer las personas a través de redes sociales comenzaron a realizar diversos comentarios sobre su opinión incluso algunos bastantes chistosos y otros con un grado de agresividad, es por esto que Antonia Larraín decidió cerrar su cuenta de Instagram.