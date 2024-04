Las cosas en Hollywood están que arden. El conocido jugador David Beckham demandó al actor Mark Wahlberg por asuntos que tienen bastante complejidad resolutiva y pareciera que da para largo el asunto. Y es que cuando eres famoso, las cosas pueden resultar se bastante difíciles debido a que cada uno tratará de consolidar su opinión.

Los motivos de la demanda de David Beckham al actor Mark Wahlberg

Todo se debe a que Mark Wahlberg contiene una empresa Fitness y realizó una campaña utilizando la imagen del futbolista. El gran conflicto se debe a lo que siempre genera disputa: el dinero. Y es que el actor no le habría cumplido la paga a Beckham.

De acuerdo a los documentos publicados en el diario The Sun, el exfutbolista y hoy empresario fue “engañado” para que accediera a participar en la publicidad e indican que perdió más denueve millones de euros que eran parte del trato con la empresa del actor, la cual consiste en la venta de artículos deportivos y una franquicia de gimnasios que propone un espacio exclusivo para entrenamientos intensivos y funcionales de 45 minutos.

Asimismo, los abogados de Beckham señalan que F45 prometió compartir acciones de la compañía en 2022, pero no recibió el dinero hasta cuando su precio se había descendió en el mercado de valores de los 11 euros a los 2,50.

Por otro lado, en la contraparte, el actor y sus compañeros coacusados indican que las acusaciones de Beckham no tienen fundamento y han solicitado a tribunales que no contemplen la demanda. Sin embargo, la petición no fue considerada por el juez, que ha fallado que el caso seguirá adelante. Además de al actor, el ex futbolista también demanda su firma de inversiones (Mark Wahlberg Investment Group) Adam Gilchrist y Rob Deutsch, fundadores de F45.

Pronto sabremos novedades de esta noticia en desarrollo.