The Whale (La Ballena) del minuto uno aborda uno de los temas más complejos para la sociedad, una epidemia que cada día se está haciendo más fuerte y aqueja a millones de personas en el mundo. La película fue dirigida por Darren Aronofsky, director de cine de películas como Madre, Cisne Negro entre otras que buscan transgredir la vulnerabilidad humana, explorando los sentimientos más intimos de las personas. Esta cinta podría llevar a Brendar Fraser a convertirse en un nuevo ganador del Oscar por su papel protagónico como Charlie que sin duda explora diversos sentimientos debido a su obesidad mórbida.

¡Alerta de spoilers! a continuación hay detalles de la película The Whale, si aún no las has visto o no quieres enterarte, no sigas leyendo se comentarán detalles específicos de la cinta.

En los primeros minutos de la película se ve a Charlie (Fraser) realizando una clase online de literatura a sus alumnos, sin embargo, él es el único que no enciende la cámara debido a su enfermedad y su aspecto físico. Luego de terminar la clase se aprecia a Charlie en un sofá y por primera vez podemos ver realmente el aspecto físico del protagonista, que sin duda puede llegar hasta generar un sentimiento de lástima.

La única persona que está a cargo de su persona es Liz, una amiga que precisamente es enfermera y cada día lo va a visitar para ayudarlo en diversas tareas cotidianas que debido a su condición se le hace más complejo realizarlas. Pero Liz específicamente era la hermana de la pareja de Charlie, quién falleció cuándo él mantenía una relación con el hermano de su amiga. Charlie dejó a la madre de su hija Ellie para establecer una relación con este joven que años más tarde murió y dejó a Charlie en un estado de completa soledad, que precisamente lo llevo a comer de manera compulsiva y a no controlar su peso.

Desde el inicio se aprecia la condición de salud en la que vive el protagonista con una presión arterial altísima que requiere ayuda médica, sin embargo él se niega a visitar un hospital. Mientras transcurre la película podemos ver el reencuentro que tiene Charlie con su hija Ellie que abandonó cuando ella tenía apenas 8 años, pero ella no se acerca con buenas intenciones de hecho trata muy mal a su padre debido a su aspecto y en reiteradas ocasiones le dices frases ofensivas, sin embargo, ella mantiene el contacto debido a un dinero que Charlie le ha estado ahorrando.

Nuevamente la obesidad grave que el mantiene le genera una nueva crisis esta vez para respirar por lo que su amiga Liz le lleva un tanque de oxígeno y le lleva además como visita a la madre de Ellie. Con el paso de los días de la semana, su presión y respiración continúa en decadencia, y Charlie ya va tomando conciencia de que la hora de su muerte se aproxima pero ni con esa sensación logra irse a un hospital, porque lo único que le importa es establecer una mejor relación con su hija, aunque sea lo último que haga por su vida.