Duros días vivió Antonia Larraín, influencer que fue el blanco de las críticas en redes sociales luego de referirse a la película The Whale con malos comentarios, tanto a la elección de Brendan Fraser en el protagónico (venía de ganar el Oscar a mejor actor) como la temática.

Aunque reconoció no haberla visto, al leer reseñas comentó que "me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas".

Sobre el actor, expresó que "no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir... estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos…".

Tras ello hubo un montón de funas y trolleos en Twitter, donde molestaban a la activista con otras películas en que sus actores por obvias razones interpretaban un rol; hasta por criticar una cinta que no vio.

Anto, quien es sobrina de Fernando y Nicolás Larraín; cerró su Instagram tras los comentarios y recién esta semana lo volvió a abrir para volver al mundo de las redes sociales y también referirse a la polémica.

La respuesta de Anto Larraín

La influencer contestó en sus historias de Instagram a los hater, que la hicieron tendencia en Twitter varios días con trolleos molestándola: "Nunca "funé" al actor, ni a la película (nisiquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué porqué, en mis redes".

Luego complementó con que "si mis razones no te parecen suficientes o válidas, todo ok, pero sigue siendo decisión mía (...) no es tan importante, me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas".

Revisa las declaraciones completas de Anto Larraín: