Continúa la polémica de Anto Larraín, influencer que hace un par de días respondió a una pregunta en su Instagram sobre la película The Whale y el galardonado actor Brendan Fraser.

La mujer hizo una crítica a la película, esto en el contexto de que se ha dado a conocer por ser activista en el tema de la aceptación del cuerpo, "body positive" y contra la gordofobia. Y como la cinta aborda la obesidad, Larraín criticó la producción aunque reconoció que no la había visto:

"La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas", comenzó diciendo la influencer.

Luego y en cuanto a Fraser, que el domingo ganó el Oscar a mejor actor, dijo "No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no".

¿Quién es Anto Larraín?

Antonia Larraín se ha dado a conocer en los últimos años por ser una influencer, activista, modelo, y hace poco publicó un libro llamado "Cuerpo sin Verguenza", donde a través de sus experiencias habla de aceptarse así mismo sobre la gordofobia y a aceptar los cuerpos.

En otras áreas, actuó en la serie de Prime Video La Jauría, mientras que también es de una familia televisiva; siendo sobrina de Nicolás Larraín (CQC) y Fernando Larraín (Casado con Hijos).

Pero la influencer acaparó portadas hace unos meses debido a otra polémica en la que se enfrascó con el youtuber Cesarito del canal Criticas QLS.

La polémica que empezó todo

Anto Larraín ha sido un personaje controversial por su activismo pero también sus comentarios contra algunos personajes de TV, como Daniela Castro y Cata Vallejos.

Entre esto, lanzó el libro Cuerpo sin Vergüenza, lectura sobre aceptación del cuerpo; algo que fue abordado por el canal Criticas QLS de Cesarito. Y es que el video fue ultra polémico, ya que el youtuber criticó bastante a la influencer por el contenido de su libro.

Desde que se contradecía en muchas partes, o que daba opiniones que no eran ciertas; Cesarito armó bastante revuelo con este video. Sobre todo porque había tenido un cruce anterior con Larraín en redes sociales y que entre ambos se criticaron.

Video que hoy vuelve a ser viral producto del trolleo a Anto Larraín, que incluso cerró sus redes sociales tras su opinión sobre The Whale.

Revisa el video de Cesarito sobre Anto Larraín: