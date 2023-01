Anto Larraín finalmente decidió retomar su actividad en redes sociales, dejando de ignorar la polémica generada por el análisis que Cesarito, de Críticas Qls, publicó sobre su libro Cuerpo sin Vergüenza. Con ánimo renovado, la fortaleza que la caracteriza y aparentemente blindada contra todo suceso, la activista body positive prometió respuestas ante los difíciles días que ha enfrentado.

¿Qué dijo Anto Larraín en su reaparición?

Fue por medio de las historias de su Instagram que hizo su primera manifestación, aunque aún mantiene su perfil como privado, por lo que le habló solamente a quienes actualmente la siguen.

"Creo que ya estoy lista para volver a las redes. Me imagino que muchas personas no se han dado cuenta, pero han pasado cosas en estas primeras semanas y algo desde que empezamos el año, razón por la que tuve que cerrar mi Instagram, ponerlo de forma privada. Tuve que cerrar mi Twitter. Y estoy recibiendo mucha mala onda en todas las redes que me quedan abiertas", lamentó.

Aunque, por otro lado, dejó bien claro que "una no puede vivir así. Una no puede vivir restándose de todos los espacios y dejar que la mala onda gane. Así que agradezco mucho a las personas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y que se han dado el momento de escribirme, de mandarme buena onda".

"Dentro de todo he estado bien acompañada, tengo grupos de apoyo y de contención bacanes. Tengo a mis amigos, mi familia y eso ha sido algo positivo de estos días", actualizó sobre su estado.

Eso sí, la activista body positive hizo una advertencia: "antes de abrir mi perfil de nuevo. Voy a abrir la cajita de preguntas. Quiero conversar de todo, ¿ya? No sólo me hagan preguntas de este tema en particular. Quiero hacerlo una vez entre nosotres, los que estamos aquí".