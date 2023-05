El cantante puertorriqueño no baja los brazos y está vez comparte polémica foto dedicado a Feid el supuesto novio de Karol G.

Un cuento de nunca acabar, Anuel AA sigue refiriéndose y lanzando indirectas a Karol G a través de cuenta oficial de Instagram, a pesar de que el mismo cantante puertorriqueño confirmó que no conocía a Feid vuelve a referirse sobre la supuesta relación entre los cantantes colombianos. Varios rumores vinculan al Ferxxo y a Karol G, sin embargo, ninguno de los dos artistas se han referido sobre su supuesta relación.

Ante esto Anuel sigue tratando de reconquistar a la Bichota a pesar de que ella no ha manifestado ningún interés, de hecho hace algunos días la intérprete de “TQG” eliminó todas las fotos que compartía en su Instagram junto a su ex el cantante puertorriqueño. Luego de dedicarle “Mejor que yo” a la colombiana luego de casi 3 años de su relación el puertorriqueño sigue enviando indirectas, que han generado miles de comentarios en Instagram, algunos seguidores tildan a Anuel de tóxico y otros señalan que sólo está generando polémica para que vayan a escuchar su reciente lanzamiento musical.

Anuel AA contra Ferxxo: el cantante comparte polémica foto con dedicación a Karol G

En uno de sus recientes concierto de su gira “Las Leyendas Nunca Mueren” un fanático de Anuel llevó un cartel que decia “Fuck Ferxxo”, la reacción del cantante fue inmediato y no dudo en subir la fotografía junto a la pancarta a su Instagram dónde comentó “ Y está se la dedico a tu novio bb”, está publicación ya cuenta con más de 4 millones de me gusta y sus seguidores han comentado de todo en contra del intérprete de “China”, a pesar de las indirectas la Bichota no lo toma en cuenta y sigue enfocada en su carrera, ya que próximamente comenzará otra gira por diversos países del mundo.