El galardonado y reconocido cantante de música urbana Emmanuel Gazmey Santiago más conocido como Anuel AA, confirmó a través del Instagram del programa de televisión “El Gordo y La Flaca” la separación con la cantante dominicana Yailin, quién recientemente dió a luz a la hija del cantante puertorriqueño. Cabe señalar que la pareja se casó por el civil en junio de 2022 luego de un año de relación.

¿Anuel AA confirmó su separación con Yailin?

El cantante puertorriqueño Anuel confirmó el rumor que hace semanas estaba rondando en el género urbano a través de las redes sociales. “Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida” comentó en el video de Instagram. Además pidió a los fans de la cantante dominicana que no la dejen sola “apoyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija, como sea es mi familia siempre será mi familia”. También la seguirá apoyando en su carrera musical porque “ella se propone ese sueño que tiene”.

En la misma línea el intérprete de “Ella quiere beber” destacó que “cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya” además advirtió que “Yailin es la madre de mi hija, ¿entiendes lo que te digo?, mira no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”, y finalizó con el siguiente comentario “va a ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña” añadió.

¿Anuel AA tiene alguna canción con Yailin?

Hace un mes el cantante puertorriqueño lanzó por su canal de Youtube la canción “Del Kilo” junto con Treintisiete y Yailin La Más Viral el video ya cuenta con 13 millones de vistas y se puede apreciar a la cantante dominicana embarazada de la hija de Anuel.

Ve a continuación el video de Anuel y Yailin: