Cuando aún no obtiene una respuesta concreta de Anto Larraín, Cesarito, de Críticas Qls, se dispuso a reaccionar ante la polémica que desató su crítica al libro Cuerpo Sin Vergüenza, de la activista body positive.

¿Qué dijo Cesarito de la controversia en torno a la crítica que hizo a Anto Larraín?

En una transmisión en vivo a través de Twitch, que luego compartió en Youtube, César Huispe comentó cómo usuarios de redes sociales quisieron sacarle provecho al contenido que había compartido, tal como le había pasado en ocasiones pasadas.

"Hubo hartos como 'mira, este hueón expuso esta hue* y desenmascaró...' Yo sabía que iba a pasar eso. Cuando hablé la hue* del Nicolás López, era el héroe de los progres. Y, después, no sé poh, cuando hice el video del Vota Rechazo, de la campaña cul** mala esa, también poh, era el héroe de estos hueo***", explicó.

"Después saco hue** como éstas y ya no lo soy. Soy facho y odio el feminismo. Nah que ver. Estoy hablando de un grupo de personas en específico. No es como '¡Ja! Feministas culi**, ¡viste!', pa' nah. Pero, claro, hay gente que lo va a tomar así, porque aprovechan de hacer sus hue** de banderas".

Entonces, Huispe expuso que "es como cuando hablé de la hue* de La Jauría, salía en unas páginas culi** de fachos poh. Yo hablaba de la serie y estaba en unos TikTok con unas hue** así como 'Así es esta nueva izquierda'. Pero si estoy hablando de la serie. Pero inevitablemente, como la hue* tiene esos tintes políticos, se va a prestar pa' esas mier***".

"Cuando hice el video del Pedro Uribe, de la hueca de Ilusión Viril, de hecho, yo lo dije: lamentablemente, esta hue* es silbato pa' perros para algunos ahueo**** que son así como 'sí pos, mujeres culi**... jaja' Es algo que va a ocurrir siempre, cuando hablas de este tipo de temas así. Si no quisiera que eso pasara, tendría que hacer stand up en Ñuñoa, puros chiste culia**, 'este es un espacio de contención', ¡MENTIRA, MENTIRA!", recalcó.

¿Tuvo ataques de parte de los partidarios de Anto Larraín?

"¿Recibiste algún ataque del ejército de la Anto?", fue una de las tantas consultas que le llegó al youtuber.

Así fue que Cesarito explicó que "cuando me hicieron ese intento de funa, sí. Ahora, después de esta hue*, nada. Han estado todos así como callados. Si llegaran a responder, yo tampoco iría como 'sí...' [hace gesto de caminar decidido a contraatacar]".

"Yo quería probar este punto culi** no más. Está listo. De ahí pa' adelante, no voy a volver a darle vueltas al tema", subrayó.

Posteriormente, le preguntaron si creía que las funas le hacían crecer a sus adeptos, ante lo que Cesarito planteó que "no sé. Para mí las funas son una tontera culi*".

Sobre las críticas

Cesarito también se dio tiempo para analizar los cuestionamientos directos a lo que planteó sobre el libro.

"De lo que he oído, de gente que me ha pute*** por la hue*, hay muchas que son como conjeturas. Un video culi** como este igual pasa por un proceso que lo escribe, después lo reescribes, le sacai hue**, le poní hue**. Cuando ya tenías algo escrito, te enterai de otras, entonces tení que cambiar todo. Es todo un huev**, una paja. La gente piensa que es como 'ah, el culi** tiró mier**'. Es una pega igual, para que no quede como tirar mier** porque sí. Hay harta pega detrás. Y hay hartas, hartas, hartas, hue** que no quise poner, porque las había puesto y dije como 'ya, igual esta hue*, como que pa' qué", explicó.

Si bien Huispe escribe todo y arma el video solo, también contó que hay gente puntual en la que confía para revisar sus publicaciones antes y que ellos le comentaron "hue**, está como muy suave".

"Yo también siento que está re piola. Pero no sé ustedes, porque me mandaron un extracto de Twitch y decían 'no, es que esto le puede cag** la vida a una persona. ¿Qué pasa si se mata?'. Que es precisamente el punto que hice en el video, pero parece que esa parte no la vieron o quisieron hacer caso omiso. No sé en realidad cómo funciona para ellos", complementó.

Al mismo tiempo, Huispe aseguró que "de verdad yo no estaba tan enojado. Piensa que cuando ocurrió esta hue* de la que me defendí, el intento de funa, si yo hubiese estado picado, escribo una hue* al tiro, 'qué se cree...'. Pero la idea era hacer una hue* más interesante que esa, porque mucha gente así como 'ah, la dejaste de ahue***'. No necesariamente es eso, porque a lo mejor esta loca ni siquiera sea tan... Sino que no se da cuenta de las hue** poh".

"No podí como andar por la vida 'este es el discurso del body positive, y que no se opina del cuerpo ajeno, pero tres segundos después estai como 'guatón culi**, conchet*****, tenía la tu** chica'. No podís poh. ¿Eso significa que es mala persona? Ni cag****. Ser inconsecuente de hecho, ni siquiera significa que eres un hue** malo. Muchas veces uno es inconsecuente y uno no se da cuenta", expuso.