Los coletazos de la crítica de Cesarito, de Críticas Qls, al libro de Anto Larraín, Cuerpo sin Vergüenza, continúan expandiéndose, sobre todo porque Carmen Tuitera no suelta a la activista body positive a pesar de que ya está en el suelo. La mujer tras la obra literaria Brilla, weona, ¡brilla! aún tiene las garras asomadas y arremetió nuevamente sin piedad.

¿Qué dijo ahora Carmen Tuitera sobre Anto Larraín?

"Hoy desperté tranqui. No me provoquen", dijo Carmen Castillo este miércoles. Pero La Paz mental le duró poco, porque no dejó pasar mucho tiempo antes de sacar la artillería pesada.

"El body positive se convirtió en un gran negocio. El que diga que no, miente. Eso no quiere decir que no abrió espacios y que nació de una forma genuina. Ninguna persona debería meterse en el cuerpo del otro. Mírate la guata antes de opinar de la guata del otro", postuló radicalmente, continuando las críticas que había hecho previamente a la forma en que Larraín ha conducido su activismo.

Sobre la misma, añadió que "y si antes el positivismo era un negocio, ahora está naciendo el otro. Anti positivismo. Y si averiguan cómo ganan Plata con eso… uf papito. No tiene nada de malo ganar Plata. Pero predican, predican como iglesia y se llenan los bolsillos. Digan la verdad culi**. No lo maquillen".

Y cuando llegó un tercero cuestionarla porque "le está pegando a alguien en el piso y esa wea es de miserable"; Castillo no se la perdonó y le comentó irónicamente que "me faltó perspectiva de género. Victimismo total. Uno ya no puede decir ninguna weá sin que te la saquen. Asuman. La crítica existe y yo me la he aguantado durante 10 años. Y acá estoy, enterita".

"Cuando no estás de acuerdo con algunas progres, lloran. Y digo algunas. Porque otras son bien valorables", sentenció categórica Carmen Tuitera.