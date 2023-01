La influencer no perdió la oportunidad y dijo que la activista "predica por el feminismo como sor Teresa de Calcuta pero lucra cómo puede".

La reconocida influencer Carmen Tuitera no se quiso quedar fuera de la polémica del momento y "le pegó" a la activista body positive Anto Larraín, en medio del nuevo capítulo del conflicto que mantiene con Cesarito, de Críticas Qls.

¿Qué dijo Carmen Tuitera sobre Anto Larraín?

Después de que César Huispe hizo una video reseña en la que arrasó con el libro de Larraín, Cuerpo sin Vergüenza, Carmen Castillo apareció en la discusión que se sustentó en Twitter sobre la crítica.

Así, desde Tandil, Argentina, la Tuitera sostuvo que "Cesarito tiene razón. Muchas hicimos negocio de las redes sociales y la que apunta con el dedo diciendo que la otra lo hace y ella no. Miente".

"Asuman las culi** que ganan plata y dejen de hacerse las Ángeles salvadoras de las mujeres. Ganan hasta por respirar y esta bien pero no mientan", recalcó.

Pero eso no fue todo, porque sus reacciones se convirtieron en un hilo, por lo que en un segundo tuit Castillo recordó que "él hizo pic* mi libro y no ando llorando ni haciéndome la víctima".

"Me dio ene propaganda, incluso después de su video volví a estar en la lista de los más vendidos. En algunas We** tenía mucha razón y es parte del crecimiento asumir la crítica. Pero diferente, no llorando como víctima", advirtió también.

Junto con eso, Carmen Tuitera explicó que "Cesarito también tiene su negocio y el MEGA negocio. Y yo no le voy a tirar caca por eso. Todo lo contrario, espero que la siga haciendo".

Antes de cerrar, "Pd: Antonia Larraín predica por el feminismo como sor Teresa de Calcuta pero lucra cómo puede. Y esta bien. Pero no mientas".