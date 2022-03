Antonia Larraín acusó este lunes en Instagram una supuesta campaña de acoso de la que ha sido blanco por parte de César Huispe, el responsable de la popular cuenta de reviews Críticas Qls.

"Me da ganas de vomitar solo pensar en él", partió diciendo la activista body positive en las historias de su Instagram, al compartir un video que hizo el usuario apuntado.

Además, indicó que "por culpa de esto llevo 3 años recibiendo comentarios TODAS LAS SEMANAS de gente q llega de parte de de este incel ql".

"El 90% de la gente que tengo bloqueada son seguidores suyos", continuó Larraín, para luego ponerse frente a la cámara y ampliar su mensaje.

Allí lamentó que "creo a alguien puede hacer un video comentando sobre tu trabajo, tu opinión, etc... pero comentar abiertamente sobre tu apariencia física, decir q 'tai rica. tai maomeno zi' y mandar a un séquito de incels incitarlos a comentarle ese tipo de weas, porque al final eso es lo que hace ese video (...) es algo horrible, no se lo deseo a nadie, tb me ha mencionado en historias un par de veces, burlándose de mi, de mí cuerpo, de lo que hago, etc. Y me llega una ola de hate comentarios sexuales".

De acuerdo con Antonia, el 22 de marzo se cumplen 3 años desde que subió ese video. Pero no sólo compartió el clip, sino que también capturas de otras publicaciones de Críticas Qls donde se hace referencia a ella.

"En resumen", continúa Antonia en sus historias, "lo que al wn lo que realmente le molesta es que como él me encuentra rica, yo no debería tener inseguridades".

Entonces, "es el cliché del hombre que cuando yo subo posts, que nunca faltan cuando hablo de inseguridades con el cuerpo aceptación, salud mental, gordofobia, etc, etc. llegan y dicen 'no entiendo porque te deprimes, no deberias, porque yo te encuentro super guapa'".

"No porque yo esté hablando tranquila de esto ahora, significa que no me ha afectado

profundamente y que lo he pasado como la mier** por culpa de este personaje. Me demoré más de un año en poder ver ese video completo, porque no lograba pasar de los primeros minutos donde hace esa mención hacia mi".

"Nunca había tenido una crisis de pánico hasta que en plena pandemia empezó a mencionarme en historias ocasionalmente, burlándose y desencadenaba una ola de comentarios hacia mi en mis redes".

"Los ataques de pánico son la razón por la que tuve que retomar terapia (con urgencia) después de años Asi que eso po, viva el internet. Revisen a quiénes siguen", recomendó en el final de su intervención.

¿Qué pasó entre Anto Larraín y Crísticas Qls? La reacción de César...

En tanto, la respuesta de parte de César vino a través de Twitter, desde @PeliculasQLS, donde él expuso su visión sobre el tema.

"La única vez que mencioné a Anto Larrain fue en un video que hice sobre la 'gordofobia' hace casi 3 años", sostuvo.

En tanto que "el 'podcast' en cuestión era parte del video del libro de la Carmen Twittera, que salio hace meses. Siempre venderá mas ser víctima que arreglar las cosas", sentenció Huispe.