"Misógino, machista y maltratador": Influencers chilenas responden al comentario de Arcángel

Tras el comentario misógino que publicó Arcángel en su Instagram, no sólo Anitta le respondió al reguetonero, sino que fueron múltiples las personalidades que salieron al paso de los polémicos dichos, incluyendo varias chilenas.

La primera que salió al ruedo fue Vesta Lugg con una imagen en la que aparece en bikini en la playa junto un contundente mensaje en el que expuso: "Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella".

"Me da asco... asco la definición de 'dama' que por consecuencia da a entender que hay 'ciertas mujeres' que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona", continuó la ex "BKN".

"POR ESTO SEGUIMOS MARCHANDO Y GRITANDO. Porque el género está siendo condicionado a actuar solo cuanto plazca al hombre, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta, nuestra calidad humana es reducida a “le daría todo los likes, ojalá con la boca, a ese culo".

"Asco me da que alguien con una plataforma tan relevante me diga que no merezco respeto", añadió.

Y antes de finalizar, Vesta remató: "Soy Mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto".

La contundente respuesta de Vesta Lugg a Arcángel.

En la misma línea, la instructora de twerk conocida como @gerihoops lanzó un categórico: "Esta soy yo mostrando mi culo en mi instagram", mensaje que acompañó con una foto de espaldas a la cámara y replicando las palabras que ya había escrito Anitta.

En la misma línea, la profesora de Educación Fisica y también especialista en Dancehall & Twerk conocida como La Leona, publicó una foto suya en la playa e indicando: "Para @arcangel que no entendiste nada".

La misma Leona más tarde en sus historias comentó "¿Qué onda el calor? ¿Y qué onda Arcángel? Jajajaja... Hay gente que le gusta ser funada. ¡Estúpido!".

La cantante Blue Mary, como dirigiéndose a Arcángel en @prensachilena, le pedía: "Calla porfaaaaa callaaaaaa", sobre todo después de escuchar la respuesta que le envió Arcángel a Anitta a través de sus historias en Instagram, que fue aún peor que el primer mensaje que publicó el reguetonero.

Y luego, la también locutora de radio Carolina comenzó a replicar los mensajes de otras artistas como Cazzu, Kali Uchis y Anitta.

El grito desesperado de Blue Mary por la respuesta aún peor de Arcángel a Anitta.

Blue Mary replicó otros de los menajes que mujeres artistas le dedicaron a Arcángel.

La activista por el body positive Antonia Larraín también le dedicó una historia al desubicado comentario de Arcángel, pero fue más allá que el resto.

"@arcangel quién te preguntó a vo, ridículo, misógeno, machista y maltratador", cuestionó Larraín, reuniendo en una sola imagen la polémica publicación del reguetonero con titulares que consignaban cómo el mismo intérprete de "Payaso" fue detenido por violencia doméstica.

Siguiendo la senda ya trazada por @gerihoops y @leonalatinqueen, la actriz Antonella Ríos publicó su propia foto de espaldas para cuestionar a Arcángel: "Disparándonos en los pies, Austin?".

"Aquí, buscando quién te pidió la opinión a ti, @arcangel", remató la figura de "Los Debutantes" y "Brujas".

Las dedicatorias de Antonella Ríos para Arcángel.(1)