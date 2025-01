Recientemente, una inesperada polémica se tomó el espectáculo en donde Marcelo Barticciotto fue acusado de tener romances paralelos con distintas mujeres, una de ellas era la actriz Antonella Ríos, quien se refirió a la situación.

Por otra parte, el programa Primer Plano también expuso las declaraciones tratando de contactarse con los protagonistas en donde fueron a la casa de la supuesta involucrada, quien recientemente habría utilizado sus redes sociales para arremeter contra el espacio.

Mujer vinculada a Barticciotto rompe el silencio

La mujer identificada como Nicolette Suazo es psicóloga de profesión y a través de su cuenta de X (Twitter), según recopila La Hora, arremetió contra el espacio de CHV por exponerla. “Tuve que cerrar todo porque me estaban explotando mis redes sociales y porque no me tengo que esconder, yo no hice nada malo”.

“Me contactaron el viernes del programa, les dije expresamente que no quería aparecer, me siguieron por la ciudad, fueron a casas de familiares, hicieron un caos en mi vida la cual yo no estaba dispuesta a cambiar”, partió relatando en su red social.

“Yo estaba bien y feliz en el anonimato y con las actividades que tengo. Expusieron una foto mía y mis datos personales en tv abierta, y comentaron que las mujeres somos “ingenuas” como si fuéramos adivinas o tuviésemos una bola de cristal para saber cómo son las personas, comentario muy machista de una de las panelistas, la misma que dijo que “a las mujeres les gusta que les peguen”, expresó.

Revelan complejo momento personal de mujer vinculada a Barticciotto

Por su parte, la nueva panelista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, a través de sus historias de Instagram expuso una compleja situación que viviría Suazo.

“Me enteré de que esa chica que es psicóloga de profesión, bombera, perdió su trabajo por esta polémica. Me parece que es tan machista, porque lo hemos debatido también. Como que el hombre queda como campeón, como que se la puede con varias mujeres, y la mujer… ella era soltera, él también”,

“Él le mintió a ella y a la Antonella, porque a ninguna le dijo que tenía una relación, seudo relación, estaban conociendo, eran amigos con ventaja, como quieran denominarlo, con otra mujer”.

Agregando que la actriz descubrió la situación porque llegó a casa del exfutbolista de sorpresa y estaba con Nicolette. “Sino, probablemente, no se hubiesen enterado tan pronto. Y él ‘muy bien, gracias’. Me parece insólito”,

“Hoy tuve acceso a una conversación que tuvo ella con él después de que sucedió esto, el 22 de noviembre. Ella lo llamó para pedirle explicaciones y él no le pudo dar ninguna. Le dijo que sí, que la había cagad**, que le pedía mil perdones, que no se merecía eso, pero nada”.

“Tampoco creo que él se tiene que quedar sin trabajo, nadie se tiene que quedar sin trabajo por una infidelidad. A la niña la empezaron a seguir en Instagram, en X y tuvo que cambiarle su nombre a la cuenta porque la gente le escribía cosas feas, le decían ‘patas negras’… cuando nunca fue así”, puntualizó.

