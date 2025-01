Primer Plano estrenó un nuevo capítulo este domingo en donde mostraron un tenso cruce con el exjugador Marcelo Barticciotto quien arremetió contra el equipo del programa luego de que lo buscaron para preguntarle sobre una supuesta infidelidad a Antonella Ríos.

Mientras estaban esperando la salida del ídolo de Colo-Colo del programa de radio que integra, el jugador se negó a dar declaraciones. “Qué tan cierto es la infidelidad a Antonella Ríos?”, le preguntó el espacio, sin embargo, el jugador salió con su auto. Sin embargo, la situación no quedó allí.

Marcelo Barticciotto molesto con Primer Plano

Tras no encontrar la respuesta que buscaban, el equipo intentó nuevamente preguntarle por los dichos de la actriz, quien señaló que el romance no prosperó porque había una tercera persona involucrada.

Luego de esto, el equipo del programa vuelve a preguntarle y el ídolo albo los encara muy molesto frente a la insistencia. “Están locos ustedes, me van a hacer chocar. ¿Por qué no se ubican? son unos desubicados”.

Antonella Ríos revela motivos del quiebre con Barticciotto

En el podcast Nada que Perder, la actriz reveló detalles del quiebre con el exfutbolista. “Cuando salió lo del portonazo, empezaron a hablar en farándula que había una persona con la que él salía, y a mí me empezaron a decir que yo me había metido en una relación”.

En el espacio, la actriz reveló que ellos llevaban meses formando algo, pero él “no quería que lo vieran conmigo”, señalando que además se enteró de cosas que no le parecieron.“Había una niña x, extra, y yo; no voy a estar en un lugar donde soy plato de segunda mesa”.

“Fue una relación muy de amigos, porque yo no te podría decir que estuve enamorada de él, para nada; pero sí me gustaba conversar con él, me daba ternura su manera de ser”.