"Hay mujeres que usan sus redes sociales para prostituirse": Arcángel acusa golpe de Anitta y responde algo aún peor

La polémica desatada por el comentario misógino que publicó Arcángel en su Instagram ahora tiene un nuevo capítulo, después de que la brasileña Anitta publicó una reacción que puso al puertorriqueño en su lugar.

La artista puso al puertorriqueño a dar explicaciones y lo que respondió fue aún peor que el mensaje que lo detonó todo, ya que intentó justificar su primera publicación.

"Voy a dar una pequeña explicación por aquí. Yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal aquí", partió indicando el músico tras "Payaso".

Y luego intentó aclarar que "yo me estaba refiriendo a la mujer seria, pero decente, trabajadora, que se haya sentido que yo le falté el respeto con mis comentarios; es de hombre pedir disculpas".

"Las mujeres finas, trabajadoras y serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario en contra, discúlpenme", reiteró una vez más.

Pero su reacción a la publicación de Anitta no concluyó ahí, ya que después pisó el acelerador: "yo no me refería a ese tipo de damas respetables, que se merecen un respeto obligatoriamente. A esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, lo que sea. ¡Jamás!".

"Pero me refería a cierto tipo de mujer. Pero es cierto. Al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. Nunca está demás pedir disculpas. Yo sé muy bien donde estoy parado. En los últimos años, siempre, dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesada".

"A lo mejor esa mujer que es fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable, que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer, me disculpa", recalcó por tercera vez.

El mensaje de Arcángel que enfureció a Anitta.

Luego, el nuevo mensaje en sus historias se enfocó a responderle aún más directamente a Anitta, momento en que también subió el tono de sus palabras.

"Anitta, yo te amo", indicó Arcángel. "Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto. Tan, tan, tan tan!".

"Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas. Dios las bendiga. Dios bendiga a todas las nalgas", complementó.

"Hay mujeres, que lamentablemente usan sus redes sociales para prostituirse. Porque las redes sociales ya son como... ¿entiendes? Y a veces exigen cierto respeto de los hombres que... Por muy mujer que usted sea, si usted no se comporta como una, no te lo mereces. Pero repito, si alguna mujer seria, respetable, se sintió identificada o algo, discúlpenme. Yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres, doy likes con cojones. Anitta vuelvo y te digo: yo soy el más likes que te da, mami. Me dolió que me dieras Unfollow. ¿Oíste, mami? Te fuiste Downtown conmigo, mami".

La contundente reacción de Anitta ante la historia misógina de Arcángel.

Antes de terminar y a medio camino de su arrepentimiento, Arcángel planteó que "en verdad, nadie puede estarla cogiéndotelas así con uno. Me voy a referir a los fanáticos, porque ustedes saben cómo yo soy. Más genuino de ahí... tsss... No se puede. Yo lo hice porque entendí que una que otra pudo haberse sentido ofendida. Pero nah! Yo voy a seguir siendo el tipo directo que yo soy, el hijo de la gran puta que yo soy".

"Y nah, los quiero con cojones, ustedes saben. Los favoritos todos. Y aquí vamos a seguir tripeando. Y un beso en las nalgas para todas esas mujeres, de parte de papi Arca. Mua!", selló.