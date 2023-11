Batallón llegó a Bogotá, Colombia, para la Final Internacional de Red Bull Batalla y Chuty pasó por el micrófono de RedGol, donde dio su opinión más sincera sobre la elección de Arcángel como jurado. Además, dejó la puerta abierta para seguir compitiendo en la madre de todas las batallas el próximo año.

El anuncio de Arcángel, cantante puertorriqueño, como juez de la Final Internacional sorprendió a espectadores y MC’s. Incluso el mismo Chuty quedó sin una posición clara y esperará a ver lo que sucede el sábado 2 de diciembre antes de realizar un juicio de su trabajo como jurado.

“Realmente yo ni siquiera sabía que tenía vinculación con el free, entonces no sé si me gusta como vota o no, si sabe de free, si no, o sea, no tengo ni idea. Entonces no quiero hablar antes de tiempo. Te podría decir que sabe un montón y en verdad me equivoco o te digo que no ha competido nunca, no va a saber y en verdad sí sabe. Entonces no quiero hablar sin saber, no tengo ni idea la verdad”, explicó el tricampeón español.

Chuty estuvo fuera de competencias oficiales de Red Bull Batalla por largos seis años, pero finalmente su regreso se dio en el 2023, donde tuvo que pasar por una regional y nacional. Claramente las expectativas de todos los fanáticos son altas y muchos dicen que el freestyle le debe este título al GOAT español.

El mismo MC hispano sabe de eso y dejó clara su posición: “La verdad que la gente tenía ya ganas de que estuviese en Red Bull y este año finalmente aquí estamos. Se ha podido dar. Y bueno, después de volver, llegar hasta la fase internacional es una experiencia muy bonita, porque es desde la regional hasta aquí, es todo el año realmente dentro de esta edición de Red Bull. Y evidentemente, la pretensión que tengo, supongo que es la de todos. O sea, aquí venimos a intentar ganar. Y más allá de buscar sólo ganar, o sea, sí me gustaría tener el día y hacer lo que yo sé que puedo llegar a hacer si tengo un día en el que me salgan las cosas, que esté focus y que pueda demostrar el nivel que vengo trayendo este año”.

¿SE ACERCA EL RETIRO?

Una de las grandes dudas que tiene el mundo del freestyle es si es que está será la última oportunidad en que veremos a Chuty arriba de un escenario de Red Bull Batalla. Por eso el mismo protagonista despeja la interrogante.

“Pues la verdad es que no lo sé. O sea, la última vez que vine tampoco pensaba que iba a ser la última y me he tirado seis años sin estar. Y no venía pensando que eso pudiese ser. Entonces, no sé. El resultado creo que también es importante. Pues si ganas o estás en el podio, te clasificas directamente a la Inter, ya es como que sólo tendrías que ir a un evento. Pues creo que es casi segurísimo que sí estaría”, avisó.

Y agregpo que “¿Que pierda antes en plan primera ronda o quedas cuarto del evento, que tampoco estás clasificado el año que viene? Pues ahí ya vería. Ya vería si me apetece el año que viene, si me veo con las vibras, si me motiva la edición por lo que sea o ahí ya no lo sé. Pero es lo que te digo. Ni te voy a decir que voy a estar 100% el año que viene, ni te lo descartaría. Simplemente estoy pensando en el sábado y a ver qué pasa”.

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 la podrás seguir en vivo y en directo por Redbull.tv, Facebook, Twitch, YouTube y Zapping TV. El evento comienza a las 18:00 horas de Chile, donde se coronará al nuevo campeón del mundo del freestyle.