"Una mancha en mi cerebro": Arcángel revela la razón de su inquietante ausencia en Instagram

Arcángel prácticamente despareció por más de 12 horas de sus redes sociales, algo extraño para él ya que es la vía con que constantemente se comunica con su fanáticos. Por eso sus seguidores comenzaron a inquietarse: algo extraño estaba ocurriendo.

Y si bien, en un primer momento se especuló que la razón de la "desaparición" del cantante tenía que ver con su salud, nadie se esperó lo que Austin Agustín Santos les confirmaría una vez que retornara a su cuenta en Instagram.

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro ����", lamentó La Maravilla en una extensa publicación que llegó acompañando la imagen en la que se le ve justo sometiéndose a un scanner.

"Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida,LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven,sueño con ver a una niña festejando sus 15 años,graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar!", advirtió Arcángel en su texto.

Arcángel sometiéndose a un scanner.

Tristemente, luego continuó indicando que "bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás!Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas,quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente!".

"Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO q me vio crecer! He sido buen hijo,padre,hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo!".

"Agradecido INFINITAMENTE con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIÓN! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO", concluyó.

Arcángel recientemente lanzó su disco "Los Favoritos 2", que ha tenido una positiva recepción, además de una colaboración con Bad Bunny.