Sammis Reyes, el primer chileno en llegar a la NFL reveló hace algunas semanas, en un programa de entrevistas, su deseo de formar una familia con su pareja, Emilia Dides:“Siempre he querido ser papá. Siento que los hijos son una forma de dejar legado…”.

Noticia que este lunes reveló junto a la excandidata a Miss Universo, a través de un emocionante video compartido en sus cuentas de Instagram, registro que confirma el embarazo de la modelo.

Pero Reyes también está en la palestra por otro motivo y es que sus seguidores se dieron cuenta que eliminó una de sus publicaciones en esta red social, que no fue bien recibida y generó polémica.

La foto que Sammis Reyes eliminó de su Instagram

Recordemos que la pareja se encuentra hace algunos días de viaje en Dubai y han compartido excéntricas postales, entre ellas una fotografía que el deportista decidió borrar de esta misma red social, tras recibir una ola de críticas por parte de sus seguidores.

Se trata de un par de fotos en las que aparece Sammis montado un camello, junto a un reflexivo mensaje agradeciendo sobre los logros que alcanzados en su vida:

“Regla de vida: no nos merecemos lo que no apreciamos. Gracias vida por darme la oportunidad de conocer el mundo a los 29 años… No puedo creer todas las bendiciones que estoy viviendo. Me emociona pensar que hubo días en los que estuve triste. Hoy doy gracias a sea quien sea que me esté escuchando por responder todas mis peticiones. Amigos míos… Les quiero decir algo: todo está en la mente. La vida que vivimos es la vida que creamos. Nosotros tenemos el poder de moldear nuestro futuro. Si me siguen por una razón, ojalá que sea por este mensaje… ¡Ustedes también la pueden hacer! Pónganle con todo a sus sueños, potencien sus habilidades y tengan la valentía de seguir luchando aunque sea difícil el camino”.

Pero el texto no termina ahí, porque agregó “Les juro que si pudiera me llevaría a Ferrari, mi amigo camello, a vivir conmigo a Santiago… ¡Qué animal más espectacular!” , afirmó el deportista.

Publicación que generó revuelo inmediato, acusando a Reyes de apoyar este tipo de actividades turísticas que fomentan el maltrato animal y recibió una serie de comentarios en contra de este panorama.

“Lo siento, pero no soporto que utilicen a los animales para beneficiar a los turistas” y “Esto no es turismo, es maltrato animal”, fueron algunas de las críticas.

Revisa las fotos eliminadas:

Imagen que Sammis Reyes eliminó de su cuenta de Instagram