En las horas previas a su duelo por los cuartos de final en Copa Sudamericana ante Alianza Lima, en Universidad de Chile celebran porque consiguieron un hecho histórico para la institución y, por consiguiente, para el fútbol nacional.

Una nueva buena noticia que surge luego de la conquista de la Supercopa, donde golearon a Colo Colo en Santa Laura, y el hecho de ser el único equipo chileno que sigue en competencia internacional en el presente año.

ver también Ídolo de Colo Colo sorprende a todos y se pone en modo azul: “Soy hincha de…”

U de Chile hace historia previo a Sudamericana

En las horas previas al importante encuentro que sostendrán en Perú, el Romántico Viajero recibió la notificación oficial de que superaron el millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde actualmente ya son 1.001.332 quienes revisan su contenido.

Con este hito, la U se convierte en el tercer equipo chileno que supera la barrera de los siete dígitos en la red social de Meta. Sin embargo, los azules están muy lejos actualmente de las cuentas de clubes más seguidas en esta plataforma.

El “Bulla” está en el tercer puesto, muy lejos aún del segundo que es la Selección Chilena, cuya cuenta oficial (@LaRoja) tiene 2.395.148 seguidores, y casi se hace inalcanzable el primer lugar, que lo tiene Colo Colo, la más seguida del país futbolero (@colocolooficial), con 2.620.407 followers.

¿Cuándo juegan los azules?

Por cuartos de final en Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.

Publicidad