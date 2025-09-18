Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar esta noche a Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo muy caliente en Perú.

Fue en el último entrenamiento, realizado en la Videna, el búnker de la selección de Perú, donde el técnico Gustavo Álvarez confirmó la formación que utilizará para dar el primer golpe en Lima.

En ese sentido, el entrenador argentino quiere emular lo vivido en la final de la Supercopa, donde le pasaron por encima a Colo Colo al golearlo por 3-0 en el estadio Santa Laura.

Por lo mismo, Álvarez definió mantener la oncena estelar de esa jornada, de manera de poder tener un resultado similar, sabiendo del poderío del cuadro peruano.

La formación de U de Chile vs Alianza Lima

Universidad de Chile definió la oncena titular para enfrentar a Alianza Lima esta noche en Matute, donde buscará llevarse los primeros puntos rumbo a la revancha en el país.

Gustavo Álvarez definió mantener al capitán Marcelo Díaz en el equipo titular, algo que fue destacado en el último Superclásico, por lo que se mantendrá con Charles Aránguiz en la zona de volantes.

Por su parte, en la delantera nuevamente Nicolás Guerra le gana el puesto a Leandro Fernández y Rodrigo Contreras, teniendo en cuenta de que el lesionado Lucas Di Yorio no viajó.

La formación de la U será con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en los volantes; Javier Altamirano, Lucas Assadi de salida; Nicolás Guerra en ataque.

