"No hay mujeres para esto y mujeres para otra vaina": Anitta recibe llamada de Arcángel en medio de polémica

La cantante Anitta reveló que recibió una llamada de Arcángel después de la polémica que se desató por un comentario misógino que publicó el puertorriqueño y que recibió una dura respuesta de parte de la artista brasileña.

Luego de que Arcángel reaccionara a la ola de crítica con algo que no mejoró mucho su postura ante la opinión pública, Anita se refirió al suceso en las historia de su Instagram, donde dijo "estoy acá para hablar de una cosa que está pasando en la internet. Veo que toda la gente está comentando de mi último post de Arcángel y tal. Bueno, hablamos por teléfono. Arcángel me llamó por teléfono, hablamos mucho".

"Yo siempre supe que el post no era acerca de mí, esto siempre estuvo muy claro. No había motivo para que fuera acerca de mí. Pero si afecta a las mujeres en general, yo me siento en el papel de hacer algo. ¿Ok?"

"Estoy volviendo a seguir a Arcángel. A pesar de que no esté de acuerdo con muchas de las cosas que estás hablando y de la explicación que me dio. Porque en el teléfono me explicó de una manera y yo le dije... Esto no tiene que ver en relación con que está enfadado con una persona x, una persona específica. La situación que me contó, le expliqué que eso tiene que ver con mentiras, con carácter, con otras cosas".

"Y también le expliqué que esto cambia mucho la vida de las mujeres en general. Una persona que tiene influencias sobre la opinión de tanta gente, de jóvenes, de adolescentes, de niños, y también de gente de su edad, lo que sea, en el cómo van a percibir y pensar acerca de la mujer, del feminismo, etc, etc. Esto cambia mucho las vainas. Esto cambia la vida de mucha gente, no solamente a la persona sobre la que quería hablar o mandar su indirecta por Instagram", complementó.

Luego Anitta asegura que Arcángel fue receptivo ante el mensaje que ella le quiso entregar y le vio el lado positivo a la conversación que tuvieron tras la polémica. Aún así, la cantante sabe que no logrará cambiar totalmente la percepción del reguetonero de un momento a otro.

"Los hombres son machistas como son y piensan cosas equivocadas acerca de las mujeres porque nacieron y crecieron aprendiendo lo errado. Creo que sí lleva tiempo para que aprendas y entiendas un mensaje completamente. Pero admiro cuando alguien se pone ahí, abierto a escuchar, abierto a aprender, abierto a pensar diferente", recalcó.

Pero su mensaje no concluyó ahí, Anitta luego se volcó a reflexionar sobre el trato que los hombres le dan a las mujeres en la industria musical, algo que bien se puede extender al resto de los rubros.

"Mi punto en la historia es que para todos los hombres en la industria, los hombres que son de este tipo de letras, o que estaban de acuerdo con su posición acerca de las mujeres, su cuerpo y de lo que sea: las mujeres tienen que ser libres para hacer lo que quieran hacer con sus cuerpos, su vida, con lo que quieran", sostuvo la cantante.

El mensaje de Arcángel que desató la furia de Anitta.

Y luego resaltó que "yo no quiero que se llenen con una expectativa que tienen acerca de las mujeres. Porque para el entretenimiento, para mirarle los culos en videos, para escuchar las canciones 'voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a bajar, voy a subir, voy a hacer lo que quiero con la mujer, es bueno; pero ahí si la mujer quiere aplicar esto en su vida real, es malo".

"No, amigos. Si ustedes cantan que hacen esto, esto y esto con la chica, no utilicen esto para sus likes y para que sus canciones y todo esto rompa, pero ahí después en la vida esperan que la chica sea de otra manera. La chica va a ser de la manera que le toca ser".

"Esto para mí es acerca de empoderamiento. Yo no quiero depender de un hombre para que mi canción sea un hit. Yo no quiero depender de si yo tengo novio o no en mi vida real para tener el respeto como cantante, empresaria o como lo que sea. Si canto que voy de fiesta, que soy loca y tal, tal, tal. Yo quiero ser loca, quiero pasar rico como quiero y quiero seguir teniendo el respeto que ustedes hombres lo cantan, lo hacen en la vida, y lo tienen. Entonces, no hay mujeres para esto y mujeres para otra vaina", sentenció.