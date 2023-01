Luego de que Carmen Tuitera disparara contra Anto Larraín, en medio de la controversia que detonó Cesarito, de Críticas Qls, tras publicar una crítica sobre el libro de la activista body positive, Cuerpo sin Vergüenza; muchos se quedaron preguntando cuál es el origen de la mala onda entre ambas mujeres. Pues ahora ¡ya hay una explicación!

¿Por qué Carmen Tuitera le tiene mala a Anto Larraín?

Y el mundo de las redes sociales no tuvo que investigar mucho para dar con el origen de la mala onda entre las influencers, porque fue la misma Carmen Castillo quien entregó contundentes antecedentes sobre la no-relación entre ambas.

Tras su primeros dichos reaccionando a la crítica de Cesarito, la autora de Brilla, weona, ¡brilla! aseguró que "estoy tranqui todavía. Tengo audios de las Antonia Larrain mandándole a mis seguidoras diciendo que yo lucraba con el feminismo y UD mamita, y ud?".

"Avísenme cuando haga el tik tok llorando por mi culpa", lanzó pegadizo en otro mensaje.

Y ante la batahola que se armó durante la jornada de este lunes y la viralización de la crítica sobre el libro de Larraín, Carmen publicó uno de los audios.

"Parte del activismo de la Anto Larraín Einstein, le escribía a mis seguidoras por interno para que no me siguieran después de estudiar su diplomado", lanzó junto al archivo.

Y añadió: "Si esto no es creerse un ser superior... no sé q es. Yo no finjo amor al arte y lucro por detrás. Voy de frente".

"Acto seguido: sacó libro", remató.

En el audio se escucha cómo Larraín se refiere a Castillo, indicando que "sólo siento que [una explicación previa de los audios anteriores, que no se escucha en el clip] ayuda a entender un poco por qué la gente la criticaba. Yo antes tampoco lo entendía y como que empecé a estudiar del tema, hice un diplomado de género, y poco a poco fui viendo por qué el mensaje del empoderamiento, cuando no va con una perspectiva de género, cuando no va desde el por qué se nos hacen difíciles las cosas [a las mujeres], creo que no aporta tanto, cachai".

Y luego, antes de "dejar caer el micrófono", Carmen Tuitera subrayó: "el resto de los audios me los guardo por un rato".

El asunto no paró ahí, porque de inmediato otras mujeres le cayeron encima a la también cantante y se manifestaron en su contra. Ella sólo optó por pararlas en seco.

"Ya dejen de lamerse y meter el feminismo por todo. Los conflictos existen entre los seres humanos. No la ataco por ser mujer", dijo Carmen al reaccionar.

Mientras que en otro de los mensajes postuló: "Hablan las purificadas feministas que no tienen problema con nadie y esconden todo debajo de la alfombra. Cuídalas señor te rogamos".