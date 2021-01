"Nadie quiere ver la violencia": Anto Larraín lanza más aclaraciones por la polémica de Daniela Castro

La polémica que desató la ex Masterchef Chile Daniela Castro por criticar el Body Positive, y por la que este lunes tuvo que pedir disculpas, sigue dando que hablar. Esto después de que uno de los rostros más conocidos del movimiento en Chile, Antonia Larraín, continúa haciendo aclaraciones en torno al escándalo que tiene en llamas a las redes sociales.

Larraín vio cómo sus mensajes privados se llenaban de mensajes en torno a las declaraciones que hizo Castro sobre el tema en sus historias de Instagram, por lo que llegó un punto en que decidió salir al paso del asunto que tenía entre manos.

Respondiendo a sus seguidores a través de su perfil, Antonia resaltó que "no la vayan a atacar o descalificarla. No aporta en nada. Pueden hacerle críticas constructivas o llamarle la atención, por estar haciendo este tipo de mensajes irresponsables, sí. Pero descalificarla, insultarla, no ayuda en nada.

"Nadie sabe lo que está viviendo cada persona con su cuerpo, cuál es la relación que tiene con la comida, etc. También ojo ahí. Ella es una persona que constantemente ha demostrado, no sólo ahora, sino que también con anterioridad, que no está conforme con su cuerpo".

"Que cuida todo lo que come, que hace muchísimo deporte, y aún así subió cinco kilos en cuarentena, eso la tiene angustiada, siente que no merece ni regalonearse, ni quererse porque siente culpa al respecto", cuestionó en ese momento.

Pero como Larraín abrió su caja de preguntas en Instagram, no faltó quien decidió devolverla al asunto en cuestión, en lo que prácticamente fue una condena a sus dichos, tildándolos como "un ataque" a Castro.

"Creo que atacaste sin entender el punto. Y creo que de alguna manera fue x su apariencia. YO veo el BP como aceptación y amor por mi cuerpo, prestando atención a mi salud", le dijo la usuaria que le envió la pregunta.

Entonces, fue como que a Larraín le dieran cuerda con el asunto, porque se lanzó a hacer una serie de aclaraciones, tanto a esa persona como a otras que cuestionaron qué de negativo tenían los dichos de Daniela, además de volver a explicar el concepto de sororidad, también a propósito de lo que dijo Castro.

Estas fueron las publicaciones:

