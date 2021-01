"Gordofóbica": Daniela Castro desata escándalo en Instagram tras criticar el movimiento Body Positive

La ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile Daniela Castro se convirtió en blanco de críticas este fin de semana, después de lanzar un duro cuestionamiento al movimiento Body Positive, que desató todo un escándalo que incluso saltó las fronteras de Instagram.

Todo partió con Castro compartiendo una imagen en sus historias, con la que evidenciaba su incomodidad por el aumento de peso que había tenido durante la pandemia.

"Me cuesta querer mis kilos subidos en pandemia. No les pido que me digan que me veo bien ni nada. Sólo les comparto que a mi me ha costado ene acostumbrarme a 5 kg demás (aunque no haya subido de talla) sólo les cuento mi experiencia", escribió Daniela.

A ello añadió que "esto jamás será una comparación con otros cuerpos. Es sólo entender que cada una tiene su vida y su relación con su cuerpo y no que meterse en eso".

Luego la dinámica que se repitió en los perfiles de distintos influencers y personalidades en la red social, en que abrieron las preguntas para responder a sus fanáticos sobre los más diversos temas en los primeros días del año, fue el detonante definitivo del conflicto.

Una usuaria le preguntó: "¿qué opinas del body positive y cómo crees que tus comentarios influyen en tus seguidores?". Entonces, Castro se lanzó con la categórica respuesta que desató el escándalo.

"En Chile está súper manoseado el body positive y lo usa como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser", puntualizó en primer lugar la influencer.

Esto para luego explicar que desde su perspectiva que "el Body Positive para mi tiene que ver con amar las diferencias de nuestros cuerpos, entender que todas somos diferentes y entender a mi cuerpo. Eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso te digo que acá se manosea y he visto cómo lo utilizan como nuestra manera de esconder o justificar lo que no les gusta de ellas mismas".

"El cuerpo hay que cuidarlo, debemos hacer deporte, alimentarnos sanamente, evitar excesos. Si siguen influyendo de forma negativa con el Body Positive en unos años aumentarán las enfermedades relacionadas a la falta de deporte y mala alimentación", sentenció.

Antes de que se desatara la ola de críticas de parte de sus seguidores, Daniela Castro encendió aún más la pradera asegurando que "encuentro brígido cómo hay personas que se esconden tras el Body Positive para encontrar aprobación en los demás cuando en realidad no están felices con como son".

"Por eso yo digo, a mí no me gusta mi celulitis ni mis kilos subidos, no los voy a amar ni a regalonearlos porque creo que es por comer chancho y no hacer deporte. Si fuera que mi cuerpo es así obvio me amaría, cuando sé que doy el 100% por ser quiero ser obvio. El cuerpo y la mente se cuidan, cuando los cuidas los amas. Es así de simple", concluyó.

La polémica ya estaba establecida y los comentarios llovieron en su contra.

La tildaron de intolerante, acusaron una falta de empatía, la mandaron a estudiar y la insultaron, pero sobre todo la describieron como "gordofóbica".

Con el escándalo en marcha, Castro quedó al centro de los cuestionamientos al punto que tuvo que salir a defenderse de embaestida en su contra, primordialmente argumentando que "no entiendo porqué se siente atacadas y analizan las cosas de una forma que no son. Soy pro saludable, dentro de los parámetros sanos. Si no lo entienden ya no es mi culpa".

"La falta de comprensión lectora, la ignorancia, el generalizar, el creer que estoy atacando me sorprende y me da pena. Pero sus comentarios dirigidos hacia mi me muestran que su odio es mayor", añadió.

Al mismo tiempo, pidió que "entiendan. Hablarle algo a una flaca es igual de insultante que hacerlo con alguien que quizás tiene algunos kg que ella no quiere demás. ¿No entienden de que la basa del problema es la misma?".

Esto para luego proceder a copiar y compartir la definición de Body Positive que tiene publicada el sitio BioGuía. Algo que quienes la criticaban también ocuparon para lanzarle otro golpe.

Entre medio, Daniela se lanzó a responder en cámara las quejas de quienes la seguían, pero alimentó aún más la ira de sus detractores al hacer una descripción errónea de lo que es la sororidad.

En una de estas historias, Castro evidentemente alterada con la situación dijo que quienes estaban comentando lo hacían "desde el odio. Y ese odio es inconsecuente con la sororidad. Así que esta es una vez más en que se nota que la sonoridad y ese tipo de cosas son súper aleatorias y vagas".

Esto, "porque cuando ven que pueden atrapara a alguien para tirarle un puño como ‘oye, por qué estái haciendo esto’, lo hacen. Eso no es ser sonora".

"Ser sonora es quedarse callada y entender y estudiar y después hablar directamente con la persona", puntualizó.

Obviamente, ya eliminó esas historias de su perfil.

"ser sorora es quedarse callá" no Daniela Castro, eso no es ser sorora, hablas de entender, estudiar, leer y estas mal utilizando un término para justificar tu gordofobia e ignorancia �� pic.twitter.com/a8hixMrYj8 — Ꮇꭺꮯꮶꭺꭺ�� (@_putalahuea) January 3, 2021

Y con ello entregó más material para que la atacaran y ya no sólo en Instagram, sino que también en Twitter, donde las críticas, las burlas y el bullying contra Castro la llevó a convertirse en uno de los temas más comentados del fin de semana y hasta la mañana de este lunes.

La ex figura de Masterchef Chile tuvo que salir a explicar nuevamente lo que quería decir y comenzó a cerrar toda la polémica con una serie de mensajes a modo de conclusión sobre lo que había ocurrido.

Aunque luego también lamentó que colectivos feministas la atacaran por su postura ante el Body Positive.

