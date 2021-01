Daniela Castro publica extensas disculpas por polémica sobre el Body Positive en Instagram

El drama aún no se había acabado. La ex Masterchef Chile Daniela Castro publicó una extensas disculpas por medio de sus historias en Instagram después de la polémica que protagonizó el fin de semana, tras lanzar una dura crítica al movimiento Body Positive que la llevó a ser víctima de cientos de cuestionamientos tanto de sus seguidores como de terceros que se sumaron a la condena.

El escándalo se detonó después de que se quejara de tener unos kilos demás debido a la pandemia, a pesar de evidenciar una contextura delgada, a lo que luego sumó su crítica directa con la que apuntó: "En Chile está súper manoseado el body positive y lo usa como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por ser quienes queremos y podemos ser".

Eso la puso en la mira del otros usuarios de la red social que no tardaron en reaccionar e hicieron que Castro tuviese que dar explicaciones, con las que se ganó aún más castigos en las plataformas digitales.

Ahora, este lunes, cuando ya parecía que el conflicto se había cerrado, la misma Daniela decidió publicar unas extensas disculpas por el mismo medio en que partió todo: las historias de Instagram.

"Quiero pedir disculpas a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas por mi opinión. Después de reflexionar sobre este tema y las reacciones que mis comentarios provocaron, quiero pedir disculpas si me equivoqué y no especifiqué que éstas se trataron por lo que yo estoy viviendo con MI cuerpo, mis cambios y mi historia", especifió Castro.

A eso añadió que "no me expliqué bien y reaccioné impulsivamente al ver que alguien público hablaba de mi y que concluía que al parecer yo tenía problemas, es por eso que lo de informar iba para esa persona que me expuso en público y ya lo ha hecho con anterioridad, yo reaccioné mal metiendo a todos al saco, cuando la verdad no es así.

Si bien no identifica a esa persona a la que se refiere, lo más probable es que sus dardos apunten a Antonia Larraín, quien se ha alzado como una de las principales figuras chilenas que promueve el Body Positive, hablando del tema sobre todo en redes sociales y otras plataformas digitales.

