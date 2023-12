Una de las parejas que más ha durado dentro de Tierra Brava es el de Uriel o Futuro Fuera de Órbita y Dani Castro. Y es que el cantante urbano y la ex Master Chef se enfrascaron en una relación debido a la química que tuvieron durante las primeras semanas.

Ahora, todo indica que la relación de ambos llegó a su fin luego de malentendidos entre ambos y es que la cocinera e influencer constantemente se siente mal cuando Futuro no la va a cuidar cuando esta se encuentra enferma, algo que ha hecho saber a sus amigos en varias ocasiones.

¿Por qué se separaron?

Ahora Futuro reveló detalles del quiebre de su relación tras varias semanas. Y es que a Canal 13 el cantante reveló y explicó cómo fue el término de esta relación.

“Terminamos, quedamos como amigos“, explicó al canal. “Es super incómodo, he tratado de buscarla para llevar la fiesta en paz, pero ella no quiere“, agregó.

Asimismo destacó que Dani le mencionó que iba a pensar las cosas y si quería continuar en una relación con él y es que aún sentirían atracción el uno con el otro.

“Me dijo que lo iba a pensar si quería estar conmigo, y le dije que eso no va conmigo , para mi es un sí o un no“, explicó.

Además de esto, Uriel destacó que el motivo de la separación entre ambos fue la desconfianza y es que Futuro comenzó a pensar que Daniela estaba sintiendo atracción por Nicolás Solabarrieta, quién ingresó durante la semana pasada al programa.

En esta misma línea, Uriel destacó que fue Botota la que lo ayudó a darse cuenta de esto y es que la participante le mencionó que tuviera cuidado con Daniela y Nicolás.

“Botota llega y me dice que tenga cuidado con Dani porque se le abrieron los ojos cuando vio al nuevo. Yo sé que Botota es chismosa, pero no es loca. Entonces en ese momento no le creí, pero si me quedé alerta, se me prendió una luz en la cabeza. Y después le encontré la razón, porque en ese momento los vi muy juntos. Yo veía algo en ella que siempre me negó, que Nico le llamaba la atención“, explicó.

Se desató una gran pelea

Como pudimos ver durante la noche del día domingo, Daniela y Uriel tuvieron una conversación sobre su relación y es que ambos comentaron sobre Dani y Nico, con Uriel diciendo que sentía que era distinto, lo que llevó a que finalmente terminaran su relación.

Más entrada la mañana, Daniela terminó enojada ya que se enteró de que Botota había hablado con Futuro, lo que habría desencadenado la desconfianza del participante en su relación.

Y es que Dani encaró a Botota durante la mañana en la cocina y también a Uriel por andar comentando cosas sobre su relación con otras personas más que entre ellos dos. Finalmente Daniela terminó bien molesta por la situación entre ambos debido al cariño que siente por Uriel.

Puedes revisar la conversación de ambos a continuación: