Tierra Brava se convertirá prontamente en el único reality que se transmitirá por televisión chilena tras el fin de Gran Hermano que ocurrirá este próximo 03 de diciembre. Asimismo, la producción de Canal 13, cuenta con un formato que hace memoria a los programas anteriores de competencia y participantes famosos con experiencia en shows televisivos.

Por ese lado, Eva Gómez, conocida conductora y animadora, fue participante del programa Tierra Brava pero luego abandonó el encierro. Aquello fue sorpresivo para los televidentes, no obstante, la mujer reveló las verdaderas razones por la que terminó su estadía en la residencia ubicada en Perú.

¿Por qué renunció Eva Gómez a Tierra Brava?

Durante un capítulo de “El Purgatorio” de Canal 13, Eva Gómez dio a conocer sus verdaderos motivos sobre su salida del programa. Cabe recordar que, la premisa sobre el escenario se basa en la condición de que los participantes son personas que acaban de fallecer y se hallan en un espacio intermedio entre el Paraíso y el Infierno. La audiencia toma la decisión sobre su destino final. En esta ocasión, el choque de personalidades se dio entre la comediante Belén Mora y la presentadora Eva Gómez.

Al ser consultada sobre sus impulsos para ingresar al reality de Canal 13, la animadora se confesó diciendo que “entré por pantalla y por vivir esta experiencia”.

De ese modo, cuando fue consultada por su renuncia, reveló su verdad indicando que “hubo una situación que a mí me hizo entrar con un poquito la mosca detrás de la oreja, es sabido que tengo una mamá con 92 años que vive en España, ella está delicada de salud y para mí siempre fue un tema estar en comunicación con ella”.

“De repente hubo una comunicación que a mí me llamó la atención y me pareció muy extraña, de unas analíticas que tenía que hacerse mi madre que eran delicadas y sabía que no iba a estar tranquila, iba a estar con un pie adentro y uno afuera, entonces preferí dar un paso a lado”, agregó Eva.

Finalizando, la comunicadora señaló que no eran sus intenciones pedirle a la producción privilegios que no se podían, como llamar a su madre todos los días. “La pasé muy bien y mal”.

¿Quiénes son los participantes que retornan a Tierra Brava?

Sabemos que la producción de Canal 13 está desfasada en el tiempo. Primero, Pamela Díaz se retiró del programa pero aún se transmite su presencia por televisión. Asimismo, de acuerdo al medio El Filtrador, la mujer volvería al encierro de Tierra Brava, tras negociar un monto de 15 millones de pesos a la semana.

“Querida people, estoy aquí. Me voy a Tierra Brava, estoy en Perú (…) no pude decir que no a la oferta, qué quieren que haga”, aseguró la participante en su cuenta de Tiktok.

Por otro lado, quien ingresaría sería Daniela Aránguiz, cuya entrada aún no es vista por televisión. Seguramente con su ingreso, sucederán momentos para hablar en el programa.