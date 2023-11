Un triángulo amoroso estaría cerca de formarse en Tierra Brava, luego del inesperado acercamiento de “La Fiera”, Pamela Díaz, con Fabio Agostini, quien es uno de los principales adversarios de Jhonatan Mujica, uno de sus grandes compañeros dentro del encierro.

En los capítulos más recientes se reveló que Pamela compartió un romantico momento con Fabio, en donde incluso se besaron. En conversación con RedCarpet desde Tierra Brava, Pamela Díaz entregó detalles de lo que pasó en el encierro del reality extremo de Canal 13.

Pamela Díaz y sus relaciones en Tierra Brava

La Fiera dentro del encierro ha protagonizado algunos conflictos, principalmente con Junior Playboy, sin embargo, lo más inesperado que ocurrió respecto a su participación fue el incipiente romance con el modelo Jhonatan Mujica.

A pesar de que fueron muy cercanos durante su paso por la competencia, no siempre fue así, ya que el primer contacto entre ellos no fue el mejor. “En el aeropuerto se me acerca, se presenta, me ofrece ayuda y le dije que no. Obviamente le caí pésimo. El día en que estábamos en Punta Sal estábamos divididos en grupos y no podíamos hablar hombres con mujeres, con chaperonas para no juntarnos”.

“Yo tenía la peor habitación, pero la de Miguelito, Jhonatan y Simón era increíble. Había pocos cigarros para nosotros, y Jhonatan me pidió que le regalara algunos, y me dio un papel con su número de habitación y un corazón. Esa noche salí a caminar por el resort de Punta Sal y me perdí, perdí la noción del tiempo, y me encontré rodeada de zorrillos”, agregó.

Como le tiene miedo a los animales, reveló que se asustó en ese momento. “Pensé que me iban a comer. Seguí caminando, me perdí más, me desorienté, seguí caminando por la playa. Y de repente miro para atrás y en el balcón está Jhonatan, me llama, estaba con Simón. Subí a su habitación, me quedé ahí y conversamos toda la noche, con ataque de risa. Ahí partió una cosa buena onda, y ya después en la casa conversamos”, añadió.

Acerca de que fue lo que más le llamó la atención de él, la fiera reveló que “todo me gustó. Es un gallo interesante, físicamente lo encuentro minísimo, simpático, muy caballero, y pese a verse tan musculoso y mino, tiene un lado femenino tan desarrollado, que una puede hablar de lo que sea con él y te lo hace sentir agradable”.

“Todas las minas lo querían y a los hombres les molestaba porque son unos brutos. Él es de los que llegan y te ofrecen un café, te ofrecen ayuda. Toda esta teleserie que están viendo es verdad, no fingimos nada. No sentí que me anduviera abrochando los zapatos, yo hice todo lo que hice porque me gustaba”.

Agregando que él le comentó a sus compañeros que no le gustaba nadie del encierro, sin embargo, después si le empezó a gustar Pamela. “Y todos son tan pendejos que no le creen. Yo nunca le puse atención a eso”, añadió.

Su opinión de Fabio

En los capítulos más recientes del espacio, se ve un acercamiento entre Pamela y Fabio, en donde incluso se besaron en algunas ocasiones, causando la molestia de Jhonatan, según revela el más reciente avance.

La fiera revela que inicialmente Fabio le cayó pésimo. “Solo cuando nos esposaron empecé a conversar con él, estaba todo el rato diciendo que estoy enamorada de él. Después, el día de la competencia en que perdí por su culpa, lo odié y me acusó de trampa pese a ser de su equipo”.

“Todo el rato con él era pelea como de cabro chico, y un día me dijo que le gustaba de verdad. Empezamos a hablar, pero mientras se juntara con Junior, ninguna posibilidad. Y cuando se peleó con Junior y se disolvió el grupo, ahí pudo empezar a ser mi “freaky fan”.

Sobre que le llamó más la atención del modelo e influencer español, señaló que primeramente su físico. “Tiene un forrazo. Es un poco bruto. Pero ahora hablamos el tema, le dije lo que me gusta, hicimos un pacto para pasarlo bien y no pelear ni discutir. Ahora está más generoso y atento en las pruebas, encontramos una forma de llevarnos bien.”

“Después entonces nos empezamos a acercar más, gracias a Longton, que se llevan increíble, y me dijo que es un buen gallo y que lo acepte. Me gusta para el reality, afuera no, no tenemos nada que hacer juntos, y él lo sabe”.

Asimismo, Pamela se refirió a la compleja relación entre Fabio y Jhonatan, quienes también han protagonizado tensos momentos durante el encierro. “Yo no sabía que tenían mala onda Fabio y Jhonatan.”

“Jhonatan me gustaba, yo andaba con él todo el día, pero cuando se me empezó a acercar Fabio le conté lo que me pasaba con él, que lo encontraba mino a pesar de que no congeniamos en nada ni tenemos ninguna sincronía. Y a Jhonatan le molestaba, me decía que dejara de fumar, y él sabe que no necesito un hombre que me diga lo que tengo que hacer“, expresó.