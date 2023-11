Tierra Brava pierde a una de sus grandes participantes, y se trataría de Pamela Díaz, conocida como “La Fiera”. Aunque su salida oficial del reality de Canal 13 aún no se ha anunciado, la situación está completamente confirmada a través de sus redes sociales.

Recientemente, la modelo y comunicadora publicó una imagen en la que aparece junto a su excompañera de encierro, Shirley Arica, confirmando su retiro del nuevo programa del canal nacional.

Por ese lado, pareciera que Claudio Bravo era fiel seguidor del programa, y cuando se dio a conocer que la mujer abandonó la producción televisiva, el arquero de la selección chilena, comentó una de sus fotos señalando que veía el reality especialmente por “La Fiera”.

Pamela Díaz responde a Claudio Bravo sobre su salida de Tierra Brava

En una publicación de Instagram, Claudio Bravo le comentó un simpático y tierno mensaje de apoyo por su participación en Tierra Brava “Volveré al Netflix, se me acabó el reality Pame. Ahora tiene menos brillo que pantalón de mecánico. Un abrazo“, le dejó el arquero.

De ese modo, La Fiera le comentó con una agradable respuesta. “Voy al repechaje por la ‘people’ y por ti“, junto a un emoji. Luego continuó, señalando que “ahora voy por Miguelito”.

Otros rostros televisivos comentaron su foto

No solo fue el comentario de Claudio Bravo, si no que también hubo famosas que le escribieron a La Fiera. Una de ellas es la actriz María José Prieto, quien posteó: “¡Vamos Negra!“, ante lo que Pamela le respondió: “Voy a tener que hacer yoga, así no pelear“.

Por ese lado, se suma Daniela Castro, quien aparentemente todavía está en Tierra Brava, le puso: “Te vamos a extrañar“. A lo que La Fiera le contestó: “Como me vas a extrañar si estás ahí, en Tierra Brava“. No obstante, Dani insistió: “Pero nosotros sí“.

Por otro lado, también se pronunció Yamila Reyna, quien no tardó un minuto para invitar a Pamela Díaz a verse. “¡Junta ya!“, le escribió la animadora de TVN a La Fiera. Y no solo ella quiere junta, si no que María Elena Dressel, se sumó al panorama y comentó: “¡Yo también!“. Y en minuto después, Pamela Díaz les respondió: “¡Salud! jaja ctmareeee” y “Ya somos 3, quién más“, escribió.

¿Se acabó el amor con Fabio Angostini?

Sabemos que Pamela Díaz tenía un romance con el modelo Fabio Angostini. De ese modo, durante el penúltimo episodio de Tierra Brava, el español le declaró su amor a la modelo chilena.

“Me he dado cuenta de que con el tiempo son cada vez menos las peleas y han pasado otros sentimientos, y el interés es mutuo. Vine con un propósito, que es ganar Tierra Brava, y si lo gano contigo, mejor“, le dijo Fabio a Pamela Díaz.

Por el contrario, la comunicadora reconoció que “no te creo nada” y le mandó una cachetada al capitán del equipo verde. Tras esto, sumó que desde esa misma noche partirían desde “cero” con el modelo.